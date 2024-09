'LJUDI GREŠE, FASTING JE DOBRA STVAR' Fitnes trener za Pink: Dobar je za zdravlje, ali i dijetu

Fitnes trener Savo Brokovac kaže da je fasting ''post'' u izvornom značenju.

To je period kada se gladuje kaže on, navodeći primer da se samo jede u periodu od 12 do 18 sati popodne, a onda ništa do narednog dana.

- To je stvar koja je čoveku pomogla da preživi milionima godina, tako se hrane i medvedi kada su u zimskom snu - dodao je on.

Mi kada imamo jedan obrok dnevno, možemo da uzmemo sve što nam je potrebno, i na taj način se mršavi.

- Najbolje je fastingovati kada se spava. Čovek u periodu noći gubi najviše masti. Mi smo nekako danas ubeđeni da moramo da imamo 3 obroka, ali nije tako. Tri obroka su uvedena oko 20. veka - priča on.

Dva obroka su nekada bila podrazumevana samo za decu i bolesne, objašnjava on.

- Može čovek, ako mu odgovara, da ima 5 ili 6 obroka, ali je i fasting izuzetno dobar stvar, samo sve to treba uvoditi postepeno - rekao je potom Brokovac.

Ako jedemo više, prvo spustimo na tri obroka, pa na dva, dodaje Brokovac.

Autor: Dubravka Bošković