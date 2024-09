POZNAT DATUM KONAČNIH RANG LISTA: Za domove se prijavio veliki broj studenata

Za domove se prijavio veliki broj studenata, konačne rang liste 25.septembra.

Ove godine se na konkursu za smeštaj studenata prve godine studija prijavilo 2.374 studenata, a prema preliminarnoj rang-listi, pravo na smeštaj ostvarilo je 1.150 brucoša, izjavio je danas Goran Minić, direktor Ustanove Studentski centar Beograd.

Minić je za Tanjug rekao da su preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata objavljene u Službi smeštaja, u Đušinoj 5a, Studentskom domu "Karaburma", u Ulici Mije Kovačevića 7b i na sajtu Ustanove Studentski centar Beograd.

- Prema preliminarnoj rang-listi, pravo na smeštaj u studentskom domu ostvarilo je 1.150 brucoša, od kojih 728 devojaka i 422 muškarca - rekao je Minić.

On je objasnio da se, ukoliko je studentu nepravilno obračunat broj bodova, prigovor može podneti radnim danima od 8 do 15 časova u Službi smeštaja, u Đušinoj 5a, najkasnije do utorka, 24. septembra.

- Konačne rang-liste biće objavljene 25. septembra u sredu do 12 časova takođe u Službi smeštaja, ul. Đušina 5a, Studentskom domu "Karaburma", ul. Mije Kovačevića 7b i na sajtu Ustanove Studentski centar "Beograd" www.sc.rs - rekao je Minić.

- Raspodela mesta za studente koji su primljeni, prema rangu se nalaze iznad "crte" u Ustanovu Studentski centar "Beograd", održaće se u Studentskom domu "Karaburma" i to za devojke 26, 27. i 28. septembra, a za muškarce 30. septembra u ponedeljak - rekao je Minić.

On dodaje da je na raspodelu neophodno doći lično i poneti indeks i ličnu kartu.

- Proceduru useljenja u studentski dom, po preuzimanju uputa za useljenje - na raspodeli mesta studenti će moći obaviti u svim danima raspodele mesta, dok je krajnji rok za useljenje ponedeljak, 7. oktobra - rekao je Minić.

Za obavljanje procedure useljenja u studentski dom potrebno je, prema njegovim rečima, imati - Uput za useljenje koji se dobija se na raspodeli mesta, studentsku karticu, lekarsko uverenje o opštem zdravstvenom stanju, izdato nakon pregleda u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd i upisano na čip studentske kartice, indeks na uvid, kao i ličnu kartu.

Prilikom useljenja plaćaju se administrativni troškovi, stanarina i ostali troškovi po osnovu stanovanja u studentskom domu.

"Rok za prijavu na Konkurs u SC Beograd je za studente starijih godina studija od 16. septembra do 31. oktobra, a za studente drugog i trećeg stepena studija od 1.10. do 5.11.2024. godine na viskoškolskim ustanovama - rekao je Minić.

Autor: Dubravka Bošković