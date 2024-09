Bajina Bašta postaje srpska Antalija: Ovaj multifunkcionalni objekat će podići turizam na nov nivo

Razvoj turizma u Bajinoj Bašti, zahvaljujući velikom prirodnom bogatstvu poslednjih godina nezaustavljivo se kreće uzlaznom putanjom, a dokaz tome jesu i brojni oboreni rekordi kad je u pitanju broj posetilaca.

Ova opština smeštana u podnožju Tare i na obalama Drine, sada se polako okreće i razvoju sportskog turizma i krenulo se u velika ulaganja kad je u pitanju sportska infrastruktura jer je veliki broj sportskih ekipa izrazio želju da upravo tu obave svoje pripreme.

- Ušli smo u projektovanje novog multifunkcionalnog sportskog objekta i preprojektovanje celog sportskog centra u srcu Bajine Bašte, kako bi se maksimalno iskoristio prostor u skladu sa najnovijim trendovima, zahtevima sportista i potrebama lokalnog stanovništva. U avgustu prošle godine potpisan je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju sportsko-rekreativnog kompleksa sa multifunkcionalnim objektom u Bajinoj Bašti. Ugovor su potpisali predstavnici opštine Bajina Bašta i UNOPS-a, koji je podržao ovaj projekat kroz program EUPRO+ u ukupnoj vrednosti od 61.625 američkih dolara, dok je učešće opštine 10.875 dolara, kažu u TO Tara-Drina.

Potpisanim Ugovorom predviđena je izrada projektne dokumentacije za parterno uređenje i izgradnju multifunkcionalnog objekta u okviru Sportsko-rekreativnog centra „Braća Milutinović“ nazvanog po čuvenim fudbalerima poteklim iz gradića u Podrinju.

- Veliko nam je zadovoljstvo što smo ovaj projekat priveli kraju. U prethodnih nešto više od godinu dana sprovedene su sve projektom predviđene aktivnosti i došli smo do finalnog koraka, a to je izdavanje građevinske dozvole. Sve faze realizacije granta su uspešno sprovedene: pripremne aktivnosti, izrada projektnog zadatka, izrada katastarsko-topografskog plana, izrada projektne dokumentacije, tehnička kontrola izrađene projektne dokumentacije. Ušli smo u završnu fazu projekta i uskoro očekujemo i pribavljanje građevinske dozvole, čime bi čitav proces bio i konačno zaokružen”, kaže Obrad Pavlović, koordinator projekta i rukovodilac sektora turizma u TO „Tara-Drina“.

Posle izdavanja građevinske dozvole slede poslovi na obezbeđenju finansijskih sredstava, a kroz projekat je predviđena mogućnost da se radovi obavljaju po fazama. Iz TO „Tara-Drina“ se nadaju da će već tokom sledeće godine moći da se uđe u rekonstrukciju sportskog centra kako bi MOSI 2026 koje se održavaju u Bajinoj Bašti dočekali sa bar delimično obnovljenom sportskom infrastrukturom.

