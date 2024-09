RASTU PLATE NASTAVNICIMA, LEKARIMA, MEDICINSKIM SESTRAMA, POLICAJCIMA... Ovo je precizna računica rasta plate zaposlenima u javnom sektoru

Plate za sve zaposlene u javnom sektoru biće više za osam odsto od 1. januara 2025, dok će za nastavno osoblje u školama i za vaspitače primanja skočiti za čak 12 procenata.

Posle najave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će ceo javni sektor dobiti povećanje plata od osam odsto, dok će povećanje za prosvetare i za vaspitačice biti za 12 odsto, računica kaže da bi mnogi mogli da dobiju osetne povišice.

To praktično znači da će plata nastavnika od naredne godine uvećati za 10.000 dinara i umesto 86.643, iznosiće 97.040 dinara. Sa druge strane lekari mogu da očekuju nešto niže procente povećanja, jer će za njih one iznositi osam odsto, pa će umesto dosadašnjih 119.880 dinara, od sledeće godine primati 129.470 dinara.

Inače, zaposleni u državnoj službi su i početkom ove godine dobili povišice, dok su zaposleni u zdravstvu i prosveti dobili i jedno povećanje krajem 2023. godine. Ranije najave i prognoze nadležnih kažu da će do kraja ove godine prosečne plate u Srbiji porasti do 930 evra, dok će se rast nastaviti i u 2025, pa bi do kraja iduće godine prosecna primanja trebalo da dostignu 1.000 evra.

Stiže i povećanje penzija

Predsednik Vučić najavio je takođe i povećanje penzija.

- Penzije ćemo povećati najverovatnije 10,9 ili 11 odsto, što je ogromno povećanje za naše penzionere, a uskoro će uslediti i zvanična odluka Vlade - naveo je predsednik.

Kako će rasti plate u javnom sektoru

Autor: Dubravka Bošković