Na 660 lokacija u Beogradu se nalaze kamere: Objavljen detaljan spisak, a evo šta sve snimaju

Detaljan spisak kamera u Beogradu.

Na više od 660 lokacija u Beogradu nalaze se kamere, ali ne služe sve za detektovanje saobraćajnih prekršaja. Kada je reč o saobraćaju, definitivno najveći broj kamera služi za identifikaciju registarskih tablica, a objavljen je spisak na kojim se sve lokacijama nalaze postavljene kamere koje su u okviru sistema video-nadzora MUP Srbije.

Od nedavno je počeo sa radom i sistem za automatsko detektovanje prekoračenja brzine i on je postavljen na četiri lokacije - Bulevar Mihajla Pupina kod Brankovog mosta, zatim na raskrscnici Bulevara Nikole Tesle i Ulice Ušće, potom na raskrsnici Ulice Antifašističke borbe i Jurija Gagarina, kao i u Bulevaru kralja Aleksandra kod Đeram pijace.

Veći deo građana ne zna da je Beograd gotovo prekriven kamerama, ali nisu sve za detektovanje saobraćajnih prekršaja, kaže Damir Okanović, predsednik Komiteta za bezbednost saobraćaja.

"Odredbama zakona u policiji, svaka kamera koja snima javni prostor je podatak koji mora biti dostupan javnosti, ne sme biti tajan. Jedan deo kamera služi za kontrolu prostora i nemaju posebnu ulogu za saobraćajne prekršaje. Te kamere se mogu koristiti kao dokazne okolnosti. Takođe, jedan deo kamera koristi se za prekršaje poput nevezivanje pojasa, nedozvoljenu upotrebu telefona, dok drugi deo ima posebnu namenu za automatsko evidentiranje prekršaja u saobraćaju, poput prelask na crveno svetlo, prekoračenja brzine i za nepropisno kretanje žutom trakom", kaže Okanović i dodaje:

"Najveći broj kamera nisu namenjene za snimanje prekršaja već za snimanje određenog javnog prostora".

Kamere se nalaze na 661 lokaciji, koje možete pogledati na ovom linku. Neke od njih su posebno izdvojene, a evo gde se one nalaze:

Novi Beograd

most Gazela

Stari savski most

Gradska opština Novi Beograd - kružni tok

Bulevar Mihajla Pupina, prekoputa Palate Srbija

raskrsnica Bulevara Nikole Tesle i Ulice trešnjinog cveta

Profesorska kolonija na raskrsnici Ulica Mije Kovačevića i Čarlija Čaplina

Raskrsnica Takoveske, 27. marta i Džordža Vašingtona

Pančevački most - na mostu

raskrsnica Cvijićeve ulice i Starine Novaka

London - na raskrsnici Ulica kralja Milana i kneza Miloša

kod Vlade Srbije na raskrsnici Nemanjine ulice i Kneza Miloša

Topčiderska zvezda - kružni tok

na raskrsnici Karađorđeve ulice i Zemunskog puta

kod Zoološkog vrta na raskrsnici Ulica Tadeuša Košćuška i Cara Dušana

Skupština Srbije - na rasksnici Takovske ulice i Bulevara kralja Aleksandra

Trg republike

Studentski trg

Terazije

Voždovac

Autokomanda

Trošarina, raskrsnica Bulevara oslobođenja i Crnotravske ulice

Franš - bilboird u Bulevaru oslobođenja

Kružni tok Slavija

Raskrsnica ulica Skerletićeve i Bore Stankovića

Raskrsnica Južnog bulevara i Ulice Milorada Mitrovića

Karađorđev trg

Ulica cara Dušana - okretnica autobusa broj 17

Raskrsnica Pazovačkog puta i Prvomajske ulice

Autoput za Novi Sad kod broja 25

Raskrsnica Ulice Ugrinovačke i Branka Pešića

na Plavom mostu u Ulici Bojislava Ilića

kod Vukovog spomenika na rasksrnici Ruzveltove ulice i Bulevara kralja Aleksandra

Bogoslovija - kružni tok

raskrsnica Ustaničke ulice i Vojislava Ilića

Ovo su neke od najprometnijih ulica u Beogradu, a važno je napomenuti da ne beleže sve saobraćajne prekšaje, a najveći broj njih služi kao sigurnosna kamera. Milan Božović, stručnjak za saobraćaj, ističe da su kamere pametna investicija koja će svakako uticati na unapređenje bezbednosti saobraćaja.

"Da li kamera beleži prekršaje i koje zavisi od toga kako je kalibirisana i kako je postavljena, ali svakako očekujem da će doći do promene ponašanja učesnika u saobraćaju nabolje. To se kao primer dobre prakse pokazalo svuda u svetu, pa očekujem da će i kod nas dovesti do unapređenja bezbednosti u saobraćaju", objašnjava Božović.

Stručnjak za saobraćaj objašnjava da ne može svaka kamera da beleži prekršaje i da dosta zavisi od specifikacija.

"Kamere moraju biti kalibirsane, moraju da imaju određene preformanse koje omogućavaju merenje brzine kretanja vozila ili činjenje prekršaja. Ne može da se skine obična kamera, da se postavi na to mesto i da se kaže da ona sada snima prekršaje i da meri brzinu. Takođe, moraju da poseduju poseban sistem za merenje", kaže naš sagovornik i dodaje:

"Ovde je reč o poprilično velikom broju kamera i zavisno od toga kako se stvari budu menjale u nekom vremenskom periodu će se sigurno raditi analiza šta je popravljeno, šta nedostaje i šta dodatno treba da se unapredi. U ovom trenutku, svakako je pomak i dobar korak napred."

Autor: Snežana Milovanov