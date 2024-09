STAMATOVIĆ: Od početka godine 77 mlađih od 30 godina stradalo u saobraćajnim nezgodama!

Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović rekao je danas da je ove godine čak 77 osoba mlađih od 30 godina izgubilo život u saobraćajnim nezgodama i da je prekoračenje ograničenja brzine glavni uzrok.

Okolnosti pod kojima mladi u saobraćaju stradaju su razlog zbog kojeg ABS sprovodi kampanju "Uspori, život te čeka".

Stamatović je naveo da je, statistički gledano, u nezgodama čiji je uzrok prekoračenje brzine, svaka druga osoba izgubila život.

- Brzina kretanja vozila je ono što je jedan od najvećih problema. Upravo zbog toga koristićemo priliku i da govorimo o važnosti vezivanja sigurnosnog pojasa i upravo to je razlog zbog čega smo se odlučili da pokrenem ovu kampanju. Ono što beležimo ove godine jeste povećano stradanje mladih osoba u saobraćajnim nezgodama i to je razlog zašto ovu kampanju usmeravamo i ka mladima i mladim vozačima - rekao je Stamatović.

Cilj kampanje je da se kroz edukaciju i praktične vežbe ukaže na važnost i značaj bezbednog ponašanja u saobraćaju.

- Postoji razlog zašto je 50 kilometara na čas ograničenje brzine u naselju - zbog toga što se tu pojavljuju i pešaci. Velika je frekvencija saobraćaja i neophodne da svima skrenem pažnju na to da poštuju saobraćajne propise. Naša poruka je da brzinu ostave za (karting) stazu, a u javnom saobraćaju da poštuju saobraćajne propise - na prvom mestu brzinu kretanja. Naravno apelujemo na sve da je vezivanje sigurnosnog pojasa obavezno, kako na prednjem, tako i na zadnjem sedištu - istakao je Stamatović.

U fokusu kampanje "Uspori, život te čeka" su mladi vozači koji poseduju probnu vozačku dozvolu.

Srpski automobilista Dušan Borković promoter je kampanje, a danas se našao i u ulozi edukatora, sa glavnim zadatkom da mladima predoči sa kakvim se posledicama mogu suočiti ukoliko voze agresivno.

On je istakao da se mladi vozači, u želji za dokazivanjem, najčešće odluče da voze brzo, a takva vožnja neretko ima tragičan ishod.

Od kucijalne važnosti za bezbednost svih učesnika u saobraćaju je, ističe Borković, poštovanje propisa i pravila.

Kako je rekao mladim vozačima je objasnio i zašto je brzina kretanja vozila u zonama škola i vrtića ograničena na 30 kilometara na sat, naglašavajući da mladi danas voze dobre automobile i zato su često u zabludi da mogu pravovremeno da zakoče pri brzini koja je veća od dozvoljene.

- Idete 80 km, oni misle da se pri toj brzini automobil zaustavlja nakon trideset i nešto metara, a to su testovi... A dobro šta ćemo sa tim dok ste videli dete, dok je to dete krenulo da pretrčava i dok impuls mozga stigne do noge, proći će vam sekunde, vi niste profesionalac, ne možete da kočite levom nogom i tu ste već prešli 30 metara, dok stisnete kočnicu, još 30 metara, dok se zautavite, vi ste prešli već 100 m i tako neko dete može da strada - rekao je Borković.

Naveo je da je saobraćaj opasan, ali da svima treba da bude glavni cilj bezbednost što direktno može uticati na smanjenje broja incidenata na putevima.

- Saobraćaj je jako složen, ali druge strane jako jednostavan- ukoliko ga poštujete, ukoliko imate ispravan automobil, ukoliko, normalno, ne konzumirate alkohol i ne koristite mobilni telefon, vezani ste i ukoliko poštujete sam saobraćaj i brzinu saobraćaja i saobraćajne znake, ne postoji šansa da se nešto desi - rekao je Borković.

Kampanja "Uspori, život te čeka" će u narednim danima biti realizovana i u Kuli, Jagodini i Čačku.

Autor: Iva Besarabić