UŽIVAJTE U LEPOM VREMENU, ALI EVO DO KADA! Sledi naoblačenje, a od OVOG trenutka stižu i pljuskovi

U Srbiji u utorak sunčano i toplo vreme. Posle podne povećanje oblačnosti.

Krajem dana i tokom noći na severu i zapadu Srbije jace naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Duvaće umeren do pojačan vetar južnih pravaca. Jutarnja temperatura od 8 do 16, maksimalna dnevna od 24 do 30 stepeni.

Vreme u Beogradu

U Beogradu u utorak sunčano i toplo. Posle podne povećanje oblačnosti.

Tokom večeri i noći jače naoblačenje sa kisom, pljuskovima i grmljavinom.

Duvaće umeren do pojačan vetar južnih pravaca. Jutarnja temperatura 16, maksimalna dnevna 28 stepeni.

Autor: Aleksandra Aras