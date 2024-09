Ovoliko novca je u proseku leglo penzionerima u avgustu: Veće penzije od decembra, evo i za koliko

Prosečan iznos penzije za avgust iznosi 45.703 dinara objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Podsetimo, ministar finansija Siniša Mali rekao je krajem avgusta da penzionere od decembra ove godine očekuje povećanje penzija od oko 11 odsto.

- Predsednik je najavio povećanje penzija od decembra, umesto od januara naredne godine i to je stvarno lepa vest za naše penzionere, ali i za sve građane Srbije, s obzirom da je to nastavak jedne politike koju vodimo već godinama unazad, a to je da izlazimo u susret našim najstarijim sugrađanima koji su to zaslužili - poručio je tada Mali.

Kada smo tada računali, na primeru prosečne penzije iz juna, povećanje iste bi bilo za 5.029 dinara.

