Prava jesen nam stiže posle MIHOLJSKOG LETA: RHMZ objavio prognozu za zimu! U ovom periodu nas čekaju jaki mrazevi, a onda...

U Srbiji se početkom oktobra očekuje miholjsko leto, novembar će biti topliji, a i decembar blaži i prosečno vlažan kao i januar naredne godine. Ovo pokazuje sezonska prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) za sedam mesci unapred.

Prema najavi RHMZ naredni mesec će biti topliji i prosečno vlažan, a u Istočnoj i Južnoj Srbiji topliji i suvlјi oktobar.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u oktobru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 1.0 do 2.0 stena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost oktobarske srednje minimalne temperature vazduha oko 10.5 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u oktobru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 1.0 do 2.0 stepena u odnosu na višegodišnji prosek.

- U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom oktobra biće oko 19.0 stepeni. U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom oktobra biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek, a u Istočnoj i Južnoj Srbiji ispod višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku za 5 mm do 10 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini oktobarska suma padavina iznosiće oko 38 mm - piše na sajtu RHMZ.

I novembar topliji

U novembru će srednja minimalna temperatura vazduha biti iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do 1.0 stepen u odnosu na višegodišnji prosek.

- U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost novembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 5.1 stepen. Srednja maksimalna temperatura vazduha u novembru biće u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim oko 0.5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom novembra biće oko 11.4 stepena. U celoj Srbiji mesečna suma padavina tokom novembra biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek.U Beogradu i široj okolini novembarska suma padavina iznosiće oko 38 mm.

Blaži i prosečno vlažan decembar

Prema najavi RHMZ srednja minimalna temperatura vazduha u decembru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do 1.0 stepen u odnosu na višegodišnji prosek.

- U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost decembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 1.3. Srednja maksimalna temperatura vazduha u decembru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0.5 do 1.0 stepen u odnosu na višegodišnji. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom decembra biće oko 7.2. Mesečna suma padavina tokom decembra biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini decembarska suma padavina iznosiće oko 45 mm.

U Srbiji se očekuje i blaži i prosečno vlažan januar. U trećoj dekadi januara mogući umereni do jaki jutarnji mrazevi.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u januaru zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do 1.0 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost januarske srednje minimalne temperature vazduha oko 0.6. Srednja maksimalna temperatura vazduha u januaru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0.5 do 1.0 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom januara biće oko 5.9 stepeni. U celoj Srbiji mesečna suma padavina tokom januara zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini januarska suma padavina iznosiće oko 45 mm.

I februar će biti blaži i prosečno vlažan. U prvoj polovini februara mogući i umereni jutarnji mrazevi.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 1.0 do 2.0 stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost februarske srednje minimalne temperature vazduha oko 2.4. Srednja maksimalna temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 1.0 do 2.0 stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom februara biće oko 9.5. Mesečna suma padavina tokom februara biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini februarska suma padavina iznosiće oko 43 mm.

Suvi mart

RHMZ daje prognozu i za mart koji će u većem delu Srbije biti blaži i suvlјi, a u Jugozapadnoj Srbiji blaži i prosečno vlažan mart.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u martu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do 1 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost martovske srednje minimalne temperature vazduha oko 5.4. Srednja maksimalna temperatura vazduha u martu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim oko 0.5 do 1.5 u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom marta biće oko 14.0. U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom marta biće ispod višegodišnjeg proseka sa vrednostima za 5 mm do 10 mm ispod višegodišnjeg proseka, a u Jugozapadnoj Srbiji će se zadržavati u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini martovska suma padavina iznosiće oko 27 mm.

Autor: Marija Radić