Danas oblačno, meteo alarm na snazi u celoj Srbiji! RHMZ izdao posebno upozorenje! Evo i kada nam stiže zahlađenje i pad temperature

Republički hidrometeorološki zavod upozorava.

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, a od podneva se ponegde očekuju kiša ili pljusak s grmljavinom.

Južni i jugoistočni vetar biće slab do umeren, a na severu i zapadu će popodne duvati jugozapadni. Najniža temperatura od 10 do 17, a najviša dnevna od 24 do 27 stepeni.

I u Beogradu se očekuje promenljivo oblačno, a od podneva kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Slab do umeren južni i jugoistočni vetar duvaće do podneva, a potom jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 17, a najviša dnevna oko 25 stepeni.

Zbog očekivanih nepogoda, danas će na teritoriji cele Srbije na snazi biti žuti meteo alarm.

Republički hidrometeorološki zavod upozorava da je vrh talasa na Dunavu kod Bezdana i Apatina očekuje se 25. septembra, kod Bogojeva 26. septembra, a kod Novog Sada 27/28. septembra.

Biometeorološka prognoza Nepovolјna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje astmatičarima i osobama sa hipertenzijom. Neraspoloženje, reumatski bolovi i glavobolјa su moguće meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje maksimalna pažnja.

Detaljna prognoza za naredne dane

Četvrtak

Ujutru hladno, a po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne i južne Srbije mestimično magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, na severu Vojvodine i u planinskim predelima povremeno i jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša od 25 do 30 stepeni.

Petak

Ujutru hladno, a po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne i južne Srbije mestimično magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 10 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena.

Subota

Pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče na severu i zapadu, a u toku noći ka nedelji i u centralnim i jugozapadnim krajevima naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, posle podne i uveče u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura od 11 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 24 stepena na severozapadu do 31 stepen na jugoistoku Srbije.

Prognoza vremena od 29.9. do 3.10.

U nedelju i početkom sledeće sedmice umereno do potpuno oblačno i svežije mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Od srede promenljivo oblačno, sveže i suvo.

Autor: Aleksandra Aras