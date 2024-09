Ostao je bez oba bubrega, majka mu je u jednom trenutku donirala bubreg, koji je odbacio... Nakon 11 godina dijaliza, nekoliko operacija, Lazaru Čoliću, stiže poziv koji menja sve.

Ovaj hrabri mladić, ispričao je u podkastu "BEZ LJUTNJE, MOLIM" kod novinarke i voditeljke Televizije Pink Gordane Uzelac, da je njegova borba počela od samoga rođenja, sa godinu, dve dana, kada su otkrili da bubreg ima refluks, dušli ureter, i kada su najpre pokušali da to saniraju.

Pokušavalo se tada sa lečenjem, ali nažalost, svi se sećamo početka tih 90-tih, kada su se svi borili da prežive i opstanu, niko nije razmišljao o samoj bolesti, trebalo je više pratiti i kontrolisati, ali u jednom periodu to ipak nismo radili, nisam se kontrolisao, i nažalost, sa svojih 14 godina, 2000. počinjem da osećam nemoć - rekao je Lazar.

Kako kaže, došlo je do toga da se bubreg oštetio i da nije mogao dobro da diše. Dodaje da niko nije ni posumnjao na bubreg u tom trenutku.

Svi su mislili da je prehlada, da bi nakon mesec dana bio toliko slab da nisam mogao da šetam, zapinjao sam, nisam mogao puno koraka da napravim. Niko nije preozbiljno shvatao ti, svi smo mislili da je virus i prehlada i da će proći - rekao je Lazar.

Ističe da je otišao u Dom zdravlja, odakle su ga prebacili u bolnicu, da bi ga iz Sremske Mitrovice prebavili u Institut za majku i dete u Beogradu, a zatim i u "Tiršovu".

Dijaliza je morala da se uradi što pre. Sa 14 godina, nisam mnogo ni razmišljao, mislio sam da će brzo proći, da ću dobiti neke lekove i da će sve ići u tom pravcu - rekao je on.

Kako kaže, bilo mu je toliko loše da nije puno mogao ni da prati niti da mnogo razmišlja o budućnosti. Dodaje da mu je samo bilo u glavi da će dobiti lek i da ide kući.

Sećam se prve dijalize, nisam znao niti sam mislio da ću u nastavku svog života, ta bolest i taj aparat postati deo mog odrastanja. Sve mi je bilo čudno, aparat je bio dosta bučan, nisam znao šta se radi. Nakon prve dijalize došao sam sebi i kada sam počeo da razmišljam, shvatio sam sa čime se susrećem. Znao sam ja da sam od malena imao problem sa bubrezima, ali nisam mogao da zamislim šta je u pitanju. Tada sam saznao da su mi otkazuju oba bubrega - rekao je Lazar.

Kako kaže, kada su mu to saopštili nije mogao da veruje da mora da dođe do transplatacije.

Nisam ni znao šta me čeka... Ispostavilo se da majka i ja imamo poklapanja i da će ona biti moj donor. Meni je bilo jako teško, prosto su mi se emocije mešale, bio sam i srećan i tužan. Razmišljao sam i o njoj, o njenom oporavku i njenim daljim koracima - rekao je Lazar.

Objasio je da bubreg mora što brže da se transplatira, od 10 do 15 sati. Dodaje da su mama i on bili jedno do drugoga dok je tim urologa i hirurga bio kod nje, drugo tim je njega pripremao.

Operacija je trajala oko 6, 7 sati. Bilo mi je najbitnije da vidim majku, da znam da je ona dobro, da je sve ok. Ni samo medicinsko osoblje nije znao šta da očekuje. Jedno od prvih pitanja mi je bilo da li mogu da igram fudbal - rekao je Lazar.

Kako kaže, bubreg je odmah proradio, izašao sam kući, međutim posle 11 godina kreću ponovo problemi, organizam je počeo da odbacuje mamin bubreg...

Podkast "BEZ LJUTNJE, MOLIM SA GORDANOM UZELAC" realizuju autorka Gordana Uzelac i glavni i odgovorni urednik podkasta Nemanja Pajić.

Autor: Aleksandra Aras