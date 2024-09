Od Beograda do granice sa Mađarskom vozom za 76 minuta: Evo kako se pokazala pruga na testiranju

Direktorka "Infrastruktura železnica Srbije" Jelena Tanasković rekla je za Javni servis da je u ponedeljak počeo testiranje brze pruge Novi Sad - Subotica, a u utorak je krenula prva vožnja - brzinom od 50 kilometara na čas.

Testiranje će trajati do 10. oktobra. Nadamo se da ćemo do kraja novembra, odnosno krajem godine, otvoriti ovu deonoicu za saobraćaj, rekla je Tanaskovićeva.

Nemačka nacionalna kompanija "Dojče ban" testira brzu prugu Novi Sad - Subotica. Testiranje nove železničke saobraćajnice odvija se prema planu i očekuje se da bi brzina od 200 kilometara na sat mogla da bude dostignuta već sutra.

Direktorka "Infrastruktura železnica Srbije" Jelena Tanasković rekla je, gostujući u Dnevniku RTS-a, da je u ponedeljak počelo zvanično testiranje deonice pruge Novi Sad – Subotica, a od 24. septembra je krenula prva vožnja. "Ta prva vožnja je išla brzinom od 50 kilometara na čas po nekom planu koji je unapred Dojče ban napravio sa našim ekspertima. Trebalo je prva dva dana da se vozi u toj brzini. Međutim, već juče je brzina podignuta na 70 kilometara na čas. Danas će probati da podignu brzinu na 100, 120 i 140. Ukoliko sve bude kako treba, nadamo se da bi sutra već mogla da se dostigne brzina od 200 kilometara na sat“, napomenula je Tanaskovićeva.

Nema velikih nepravilnosti

Prema njenim rečima, to je izuzetno važna informacija jer zapravo govori da nema velikih nepravilnosti, da je urađeno sve kako treba i da sve ide po planu.

Kompanija "Dojče ban" će biti u Srbiji do 4. oktobra. "Nakon toga mi nastavljamo sa testiranjem do 10. oktobra i nadamo se konačnom izveštaju 8. novembra", dodaje ona.

Tanasković očekuje da će se do kraja novembra otvoriti deonica Novi Sad - Subotica.

"U svakom slučaju, to će se dogoditi ove godine jer prosto moramo da sačekamo sve sertifikate. Inače, holandska kompanija Rikardo sertifikejšn radi sertifikaciju. Ona je odradila i sertifikaciju prve dve deonice Beograd - Novi Sad, tako da sad rade i ovu deonicu. Naravno, uz sve dozvole i ono što je neophodno kako bi se ova deonica pustila“, navela je Tanaskovićeva.

Vožnja od Beograda do Subotice 76 minuta

Direktorka preduzeća "Infrastrukture železnice" je rekla da će vožnja trajati tačno 76 minuta, onako kako sada merenja pokazuju.

"Od Beograda do Novog Sada potrebno je 36 minuta, a od Novog Sada do Subotice vožnja treba da bude u trajanju od 41 minuta. Znači, do granice sa Mađarskom ćemo dolaziti za 76 minuta, kako danas pokazuju sva merenja. Inače, mi smo do sada putovali do Subotice iz Beograda za 4 sata i 37 minuta“, uporedila je Tanaskovićeva.

"Vrlo brzo, već tokom sledeće godine, moći ćemo u toku jednog dana da odemo na kafu u Budimpeštu i da se vratimo“, navela je direktorka Infrastrukture železnice.

Putovanje do Budimpešte za manje od tri sata

Što se tiče mađarskog dela teritorije, eksperti kineske firme koja je kod nas radila, sele se na mađarsku stranu i nastavljaju svoj rad.

"Juče sam imala priliku da se sastanem sa kompletnom kineskom delegacijom koja je ovde radila u proteklom periodu i proteklim godinama na izgradnje ove deonice. Oni se sele, nakon što se pusti naša pruga, na mađarsku stranu, tokom sledeće godine bi trebalo da bude puštena i pruga do Budimpešte“, istakla je Tanaskovićeva.

Dodaje da ćemo za manje od tri sata putovati do Budimpešte iz Beograda, što je zapravo spajanje sa jugoistočnom Evropom. "Tu je čvorište, tako da ćemo moći da putujemo u sve evropske zemlje jer iz Budimpešte može da se ide dalje po Evropi i zaista je ta mreža razvijena i funkcioniše odlično“, podvukla je ona.

Kaže da Evropa izuzetno puno koristi vozove kao prevozno sredstvo i kad uđete u brze vozove - taj komfor je potpuno identičan komforu aviona, možda čak i udobnije jer gledate prirodne predele, pruga uvek ide kroz prirodu i put prođe "neverovatno brzo uz kaficu".

Železnica slavi 140. rođendan

Srpska železnica pre nedelju dana je obeležila 140. rođendan. Tanaskovićeva je rekla da srpska železnica zapravo cele ove godine obeležava tu veliku godišnjicu.

"Nekako je to poistovećeno sa prvom prugom koja je izgrađena u Srbiji 1884. godine, 15. septembra. I ovaj datum je i uzet kao datum rođendana srpske železnice. Sve postojeće pruge su u planu rekonstrukcije i modernizacije, nove se grade, prosto se otvaramo i ka jugu i ka severu, tako da idu planovi u smislu ozbiljnog širenja infrastrukture železnice u Srbiji i ja se iskreno nadam da sledeći rođendan će već biti sa mnogo više deonica", zaključila je Tanaskovićeva.

Autor: Snežana Milovanov