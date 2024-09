Đurđević Stamenkovski za Pink: Da bi se deca rađala moramo imati vrednosne okvire, novac i subvencije nisu dovoljni (VIDEO)

Ministarka za brigu o porodici Milica Đurđević Stamenkovski je uverena da je naše društvo apsolutno okrenuto porodičnim vrednostima, te da je "vouk" pokret prilično netolerantan prema onima koji različito razmišljaju.

- U toku je sednica Skupštine Srbije na čijem je dnevnom redu pored ostalog i zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom i očekujem u danu za glasnje veliku podršku. Tim zakonom se povećava roditeljski dodatak za prvo, drugo, treće i četvrto dete - navela je Stamenkovski za Pink i dodala:

Ne želim da insistiram ne brojevima, iako se za tu namenu izdvaja 10 milijardi dinara i roditeljski dodatak će biti najveći na Balkanu. Populacione mere koje država pokreće su mnogo važne imajući u vidu problem bele kuge. Međutim, sva ta novčana izdvajanja i subvencije za bračne parove za kupovinu prve nekretnine nisu dovoljne da bi nas bilo. Da bi nam se deca rađala potrebno je da imamo vrednosne okvire.

Đurđević Stamenkovski je rekla da se prvi put sa pozicija institucija govori o potrebi da se sačuvaju porodične vrednosti.

To je učinio i Vučić. On je poslao poruku da Srbija jeste moderna zemlja, ali da neće žrtvovati svoje tradicionalne vrednosti. Otvoreno je rekao da mi ne podržavamo taj "vouk" pokret. Šta to znači? Da smo spavali i sada postoji potreba da se probudimo? To je buđenje jedne vrste kontrarasizma.

Kako je dodala, pod izgovorom političke korektnosti pokušavaju da unište neke naše vrednosti.

- Porodica ne negira pojedinca, već mu pomaže da se ostvari - istakla je ministarka.

Predrag Azdejković, urednik magazina 'Optimist', ističe da svuda ima ekstremnih primera, ali da je "vouk" pokret zasnovan na ideji ispravljanja nepravdi prema određenim manjinama.

- Moramo da prepoznamo probleme, to su predrasude prema određenim manjinama koje se šire preko mas medija i onda obični ljudi imaju predrasude prema ljudima koji su drugačiji i to moramo da ispravljamo. "Vouk" to pokušava da radi - naveo je Azdejković.

Autor: Snežana Milovanov