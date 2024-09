Pada grad veličine oraha! Snažno nevreme stiglo u Srbiju - Hladni front juriša u ove krajeve

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), naoblačenje sa kišom i padom temperature danas je prvo zahvatilo Bačku, te je usled pogoršanja vremena u Baču pao grad veličine oraha.

Iznad većeg dela Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo, ali uz postepenu promenu vremena u drugom delu dana, prema RHMZ najavi.

- Naoblačenje sa kišom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom koje ju zahvatilo Bačku, kasnije posle podne i uveče proširiće se i na ostale predele Vojvodine, kao i na zapadnu i centralnu Srbiju, uslovlјavajući i lokalnu pojavu plјuskova s grmlјavinom, dok se na jugu i istoku zemlјe padavine očekuju tek tokom noći ka nedelјi - navodi RHMZ.

Kako je dalje dodato, intenzivni pljuskovi sa grmljavinom tokom večeri i krajem dana očekuju se na severu i zapadu zemlje, lokalno od 20 do 40 mm.

Hladni talas je stigao u Srbiju preko severa zemlje, gde je u pojedinim gradovima zabeležena temperatura oko 15 stepeni.

- Najveće šanse za grmljavinu ovog popodneva su u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu, Sremskom i na teritoriju sve 3 Bačke, kao i na severu Banata. Siloviti pljusak i olujni vetar će biti pojave iz najjačih brzopremeštajućih konvektivnih ćelija u ovom regionu. Prizemni hladni fornt prelazi preko severne i zapadne Srbije - navodi "hailz_srbija".

U nedelju hladno i vetrovito sa kišom

Iz RHMZ najavljuju i da se sutra očekuje oblačno, vetrovito i hladno vreme, mestimično s kišom uz umeren i jak severozapadni vetar, koji će na istoku Srbije imati i olujne udare.

- Dnevna temperatura biće u padu za 10 do 15 stepeni u odnosu na danas i u većini mesta biće u intervalu od 12 do 16, na istoku ponegde i do 19 stepeni. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina, prvo na severozapadu. U prvoj polovini sledeće sedmice jutra hladna, tokom dana pretežno sunčano i postepeno toplije - najavio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U Bačko, Banatu, Sremu i zapadnoj Srbiji danas je na snazi narandžasti meteo alarm zbog kiše, dok je žuto upozorenje na snazi zbog grmljavine i u Brogradu, Šumadiji, Pomoravlju i jugozapadnoj Srbiji. Na području KiM, kao i u jugoistočnoj Srbiji na snazi je žuti meteo alarm zbog visoke temperature.

Najviša temperatura u većini mesta biće od 27 do 32 stepena Celzijusa, osim na severozapadu Bačke, gde će biti osetno hladnije, tačnije oko 17 podeoka.

U toku večeri i noći na severu i zapadu Srbije očekuju se veoma obilne padavine, a očekuje se da šadne od 20 do 50 litara kiše. Dok nas sutra, tačnije u nedelju, očekuje pravo jesenje vreme — očekuje se oblačno i osetno vreme sa kišom, praćeno pljuskovima i grmljavinom, dok se kišni oblak premešta na istok.

Dnevna temperatura biće u padu za 10 do 15 stepeni u odnosu na danas, dok će u većini mesta biti u intervalima od 12 do 16 stepeni, a ponegde i do 20 podeoka.

Početak sledeće nedelje najavljuje hladna jutra, sunčane dane i postepeno toplije vreme.

Autor: Dalibor Stankov