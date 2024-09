Evo kako srpska snajka iz Afrike sprema slavu: Sve običaje naučila kad je postala pravoslavka, a sarme obožava

Patricija je srpska snajka iz Zambije i rado ide kao gošća na slave, ali i sprema posnu trpezu sa suprugom za Svetog Nikolu.

Polako, ali sigurno približava se sezona slava u Srbiji, a to znači puno druženja ali i obilne trpeze. Naš narod je na to navikao, želudac je spreman za iće i piće, naročito za tešku, mrsnu hranu. Međutim, kako reaguju stranci na srpske slave pitali smo srpsku snajku Patriciju Radojičić koja se iz Zambije zbog ljubavi preselila u Čačak.

"To je sve na početku za mene bio veliki kulturološki šok, ali sam se navikla jer su svi ti običaji mnogo drugačiji od onih u Africi i zaista jako lepi. Bila sam ovde na seoskoj slavi, kao i na ovim porodičnim. Hrana me oduševljava, volim sarme, praseće pečenje. To mi je baš odličan specijalitet. To u Zambiji nema, možda bih jedino to mogla da uporedim sa mesom bufala", kaže za RINU Patricija.

Ona takođe dodaje da obožava da ide na slave, ali rado i sa svojim suprugom sprema njihovu porodičnu slavu Svetog Nikolu, koja je posna ali i to je, kako kaže, usavršila.

"Običaji se poštuju, jako mi je lepo kada se odnese kolač u crkvu i prekadi, to radi moj suprug. Sprema se posna hrana jer Nikoljdan pada tokom posta. Sviđaju mi se svi običaji i drago mi je kad vidim da se tradicija tako pomno čuva i neguje. Sviđa mi se i običaj da se ovde na slavu iznose jela jedno po jedno, od predjela, preko sarmi, do mesa i kolača, a ne sve odjednom da se stavlja", dodala je.

Patricija se u Čačak preselila pre dve godine i kako kaže jako pozitivno ju je iznenadila spontanost našeg naroda i opušteno ispijanje kafe sa prijateljima tokom dana, jer na to nije bila navikla. Patricia je takođe primila pravoslavlje i krstila se u jednoj čačanskoj crkvi, što za nju ima veliko značenje.

"Ja sam sada pravoslana Hrišćanka, krstila sam se u Čačaku u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice, taj dan je veoma bitan za mene i mnogo sam srećna, jer sam sada u pravoslavnoj veri. Pravoslavlje je za mene bitno, kao i za mog muža, porodicu i našu budućnost. Prijatelji i porodica iz Zambije su srećni, zato, jer sam i ja srećna ovde u Čačku, ovo je mesto dobro za mene i sve je blizu", kazala je srpska snaja iz Zambije.

Autor: Snežana Milovanov