Povlači se ovaj proizvod sa tržišta Srbije: Moguć rizik od nezgode i povreda

Motocikli robne marke SUZUKI model V-Strom 800DE proizvedeni u periodu od 2022. do 2024. godine povlače se iz prodaje, objavljeno je na sajtu resornog ministarstva.

Na obuhvaćenim vozilima uočeno je da u toku vožnje može doći do pucanja ili do deformacije gazećeg sloja zadnjeg pneumatika, što potencijalno može dovesti do gubitka kontrole nad vozilom i povećati rizik od nezgode i povreda učesnika u saobraćaju.

Model je V-Strom 800DE, piše u obrazloženju o povučenim proizvodima prema portalu sistema za uzbunjivanje o nebezbednim proizvodima Ministarstva trgovine (NEPRO).

Autor: Dalibor Stankov