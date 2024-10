DETALJNA PROGNOZA ZA OKTOBAR, DAN PO DAN! Dva dana suvo, pa dva dana kiša i tako ceo mesec, a evo od kada do kada ćemo imati Miholjsko leto

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) u najnovijoj mesečnoj prognozi za oktobar 2024. godine najavljuje prosečno toplo vreme u Beogradu za ovo doba godine sa najvišom dnevnom temperaturom vazduha od 18 do 21 stepeni, oko 3. oktobra i do 24 stepeni.

Meteorolog Slobodan Sovilj, načelnik Nacionalnog centra za hidrometeorološki sistem, rane najave i upozorenja u RHMZ, kaže za „Blic“ da smo prethodnih godina, pogotovo 2023. i 2022. godine, imali pojavu produženog Miholjskog leta u našim krajevima.

Osim veoma toplog vremena, tokom oktobra, zabeležen je i deficit padavina. Naprimer, prethodne godine, oktobar je bio drugi najtopliji u istoriji merenja, maksimalne temperature su bile iznad pet stepeni više od prosečnih, a mesečna suma padavina dosta mala, u većini mesta je bila simbolična, 10-20 litara po kvadratnom metru na mesečnom nivou.

Slično je bilo i pre dve godine, međutim, oktobar ove godine ipak će usloviti i malo drugačije prilike nego što imali prethodnih godina.

Izgledi vremena za Beograd do 1. novembra

- Polje niskog vazdušnog pritiska dominiraće većim delom Evrope i mi ćemo se nalaziti na prednjoj strani te cirkulacije što znači da ćemo pretežno imati jugozapadna strujanja, odnosno, vreme toplijeg proseka ali uz češće prodore vlažnog vazduha iz zapadnog Sredozemlja i sa zapada regiona koji će uslovljati kišu, pljuskove i grmljavinu – kaže Slobodan Sovilj.

Obilne padavine u Srbiji u prvoj nedelji oktobra

Već u četvrtak, 3. oktobra, prvo od takvih naoblačenja će stići do naše zemlje. Padavine će biti obilne u regionu Jadrana i u zapadnim delovima Balkana, pogotovo u Sloveniji i na zapadu Hrvatsku.

Padavine će prekinuti relativno stabilno, toplo i suvo vreme

Međutim, dosta kiše se očekuje i u Srbiji u tom periodu, naročito na jugozapadu, jugu i u centralnim delovima naše zemlje. Najviše kiše u Srbiji će pasti u petak, lokalno i preko 50 litara po kvadratnom metru.

Miholjsko leto od tri do četiri dana

- Uslediće zatim stabilizacija vremena u trajanju od tri do četiri dana, od nedelje do srede, od 6. do 9. oktobra imali bi ponovo suvo vreme uz manji porast temperatura koje bi dostigle interval od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Međutim, u četvrtak 10. oktobra ponovo sledi novo naoblačenje iz Jadrana, iz zapadnog regiona sa kišom i pljuskovima. Dakle, celokupnu prvu dekadu oktobra, prema materijalu kratkoročne i srednjoročne prognoze vremena, obeležiće prodori. To znači da ćemo imati dva – tri dana suvo vreme, a dva – tri dana oblačno sa kišom – kaže Sovilj.

"U istom ritmu nastavljamo u drugoj i trećoj dekadi oktobra"

Dodaje da gledajući dugoročne produkte prognoze vremena ne bi trebalo očekivati značajnije zaokrete ni u drugoj i trećoj dekadi meseca, već nastavljamo u istom ritmu i ukupna suma oktobarska padavina bi bila između 40 i 70 litara po kvadratnom metru u nižim predelima, a na planinama do 80 litara po kvadratnom metru, što je oko granice proseka za poslednjih nekoliko decenija, i više nego prethodnih godina kada smo imali produžena Miholjska leta.

Prethodna Miholjska leta su bila produžena, a ovogodišnje će biti skraćeno

Do kraja oktobra će se uspostaviti period toplijeg i promenjivog vremena uz pojavu kiše ili lokalnih pljuskova. Srednja dnevna temperatura će biti od 11 do 17 stepeni, jutarnja od 6 do 13 stepeni, a maksimalna od 16 do 20 stepeni, oko 23. oktobra i do 23 stepeni.

-Temperatura bi bila za stepen iznad proseka. Srednja maksimalna od 18 do 21 stepen, srednja dnevna koja uključuje i jutarnje i maksimalne temperature, bi bila od 11 do 14 stepeni u nižim predelima Srbije – kaže Slobodan Sovilj.

Najtopliji i najhladniji oktobar

U Beogradu je maksimalna temperatura u oktobru osmotrena 2. oktobra 1932. godine – 34,7 stepeni Celzijusa. Minimalna temperatura je izmerena 30. oktobra 1920. godine, kada je bilo -13 stepeni.

-Deluje sada neverovatno jer smo zaista duboko ušli u period izmenjenih klimatskih uslova zbog kojih su nam godišnja doba toplija, međutim, u ranijem periodu od pre 100 ili 150 godina nije bilo neobično da imamo pojavu snega u Beogradu tokom oktobra. Najraniji datum prvog snega u Beogradu je 7. oktobar 1897. godine. To je bila pojava snega bez zadržavanja, a najranijji datum prvog snežnog pokrivača u Beogradu je 20. oktobar 1908. godine – kaže Slobodan Sovilj.

Septembar prekinuo niz od 14 rekordno toplih meseci

Meteorolog Slobodan Sovilj kaže da je septembar 2024. prekinuo niz od 14 meseci koji su bili iznadprosečno topli.

-I juli i avgust, u nijansama, u pitanju su decimale, imali su malo nižu temperaturu u odnosu na prethodno leto ako globalno posmatramo, ali ako posmatramo samo područje Srbije i jul i avgust su bili najtopliji u istoriji merenja, ali septembar je definitivno prekinuo taj niz. Iako je ovaj septembar bio topliji od proseka u Srbiji, on nije ni blizu dostigao vrednosti od prošle godine. Prethodne godine u septembru smo imali u mnogim delovima naše zemlje između 27 i 29 letnjih dana sa temperaturom preko 25 stepeni – kaže Sovilj.

Do septembra 14 meseci uzastopno nizali su se temperaturni rekordi Podseća da su postavljeni brojni rekordi, pogotovo na mernim mestima u Vojvodini, od Palića i Sombora na severu do Beograda i zapadne Srbije. Srednja maksimalna temperatura prošle godine je bila 28,8 stepeni na Vračaru u Beogradu, dok je septembarski prosek 24,3 stepena. -Iako smo i ove godine imali dosta lepog vremena u septembru, nismo dostigli te vrednosti. Srednja maksimalna temperatura ove godine na Vračaru je bila 26,7 stepeni, a broj letnjih dana sa temperaturom preko 25 stepeni, bio je između 15 i 20 u većini nižih predela, na Vračaru 19. To je i dalje velika cifra, ali manje nego prošlog septembra, mada smo imali i desetak tropskih dana u nižim predelima – kaže Slobodan Sovilj.

Autor: Jovana Nerić