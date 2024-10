Još danas sunčano, a od sutra kiša i pad temperature! Evo u koje delove Srbije nevreme prvo stiže

Najniža temperatura danas od dva do 10, a najviša dnevna od 20 do 25.

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine, do 25 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorloški zavod.

Ujutro hladno, na jugu i jugoistoku ponegde uz slab prizemni mraz. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, na jugu Banata povremeno i jak. Najniža temperatura od dva do 10, a najviša dnevna od 20 do 25.

U Beogradu danas nakon hladnog jutra pretežno sunčano i toplo uz ;slab do umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura od pet do 10, a najviša dnevna oko 23.

Od četvrtak do kraja sedmice povremeno kiša i postepen pad temperature prvo na severu i zapadu Srbije, a lokalno veća količina padavina očekuje se u petak.

U četvrtak će se naoblačenje sa kišom i lokalnim plјuskovima, koji će ponegde biti praćeni i grmlјavinom, iz severne i zapadne Srbije proširiti na centralne, a tokom noći ka petku i na ostale predele Srbije.

U petak pretežno oblačno, povremeno sa kišom i plјuskovima sa grmlјavinom. Lokalno se očekuje veća količina padavina.

Za vikend umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, osim u subotu ujutru kada se intenzivnije padavine očekuju još samo na jugoistoku zemlјe.

Dnevna temperatura u četvrtak i petak kretaće se od 14 na severozapadu do 25 stepeni na jugu i istoku Srbije gde se pad temperature očekuje tek u subotu.



Autor: Snežana Milovanov