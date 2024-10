U Čačku počelo iskopavanje pokojnika za koje potomci odavno ne plaćaju grobno mesto: Evo gde se premeštaju

Javno preduzeće "Gradsko zelenilo" u Čačku, u čijem sastavu posluje RJ "Groblje", već neko vreme pribegava nepopularnoj meri - ekshumacijama grobnih mesta za koja potomci preminulih nisu platili desetogodišnje zakupe.

Posmrtni ostaci pohranjuju se u zajedničku grobnicu, a ispražnjena mesta ponovo stavljaju na raspolaganje drugima.

Čačak nije jedini. Dugovanja gradskim grobljima i u drugim mestima rastu, ali negde se nadležna javna preduzeća opredeljuju za nepopularne mere ekshumacije, a negde ne.

Ne tako davno čačansko JP je u jednom dnevnom listu objavilo spisak imena na desetine pokojnika za čije grobove niko nije plaćao zakup. Ovo obaveštenje bilo je zapravo poslednji poziv da se što pre izmire obaveze, jer će u suprotnom posmrtni ostaci biti pohranjeni u zajedničku grobnicu. U ovom preduzeću ističu da, prema Zakonu o sahranjivanju, na to imaju pravo i dodaju da na groblju ima dosta grobnih mesta za koje niko ne plaća decenijama, niti ih posećuje. Spomenici su zapušteni, prete da se sruše i oštete i druge. Dešava se, međutim, da potomci i sami pristaju na ekshumaciju, jer ne žele više da plaćaju, pa im se deo novca za plaćeni grobni okvir vraća.

U Kragujevcu završe u osarijumu

Sektor groblja kragujevačkog Javnog komunalnog preduzeća "Šumadija" od 1. februara povećao je cene zakupa i održavanja grobnog mesta za 10 odsto na svim gradskim grobljima u gradu.

- S obzirom na to da "Gradska groblja" plaćaju PDV za sva grobna mesta, bez obzira na to da li su za njih izmirene obaveze za zakup i održavanje, od prošle godine počela je ekshumacija posmrtnih ostataka. U 2023. izvršeno ih je 40, a ove godine u pripremnoj proceduri je 39. To znači da su mesta obeležena i na spomenicima istaknuta obaveštenja, a u toku je i provera da li je neko od pokojnika zaslužni građanin Grada Kragujevca - kaže Darko Zečević, rukovodilac sektora Groblja.

Posmrtni ostaci onih čiji se grobovi prekopavaju završavaju u kolektivnoj grobnici na Bozmanu - u osarijumu, grobnici sa policama gde se kosti čuvaju u specijalnim vrećama označenim imenom, prezimenom i brojem.

- Za 17 godina, koliko sam zaposlen u "Gradskim grobljima", nismo imali slučaj da je neko nekoga tražio pošto smo napravili osarijum - tvrdi Zečević.

Naknada za godišnje održavanje jednog grobnog mesta je 924 dinara, a godišnja naknada za zakup po grobnom mestu 506 dinara.

U Vranju nema ekshumacija, ali ima dugovanja

U Vranju o grobljima delom brine crkva, a delom komunalno preduzeće "Komrad". Dugovanja za pojedina grobna mesta stara su i po dve decenije, ali do sada nije bilo ekshumacija, jer ne postoje tehnički uslovi, niti zajednička grobnica gde bi se odlagali posmrtni ostaci. Ali, kažu naši sagovornici, i da postoje, to bi bila poslednja opcija.

Dugovi premašili milijardu

Najveća dugovanja građani imaju prema JKP "Pogrebne usluge" Beograd - ona premašuju milijardu dinara. Iako bi JKP imalo pravo da izvrši prenos posmrtnih ostataka već nakon deset godina u slučaju da korisnici ne izmire dug, ekshumacije se vrše tek nakon dve i više decenija. Podatak koliko je ljudi ekshumirano nismo dobili, a naknade za zakup, uređenje i održavanje groblja se plaćaju godišnje i kreću se od 1.466 i 6.232 dinara.

Snežana Trajković, iz ovog komunalnog preduzeća, navodi da se dugovi uglavnom izmiruju, ali ipak ima i višedecenijskih neplatiša. Zakup za jedno grobno mesto na pet godina iznosi 6.005 dinara, za deset 12.017. Sveštenik Dejan Škarić kaže da je kod njih godišnji zakup 1.300 dinara. Na najstarijem gradskom groblju sahranjeni su i neki znameniti Vranjanci bez potomaka, pa o njima brine crkva.

Deset odsto dužnika u Šapcu

Od 17.971 korisnika usluga na šabačkom groblju, dužnika je 1.897, što je oko 10 odsto, kaže za "Novosti" Marija Martinović, v. d. direktora JKP "Stari grad" u Šapcu. "Stari grad" naplaćuje 10 godina unapred grobno mesto, prilikom sahrane, a posle decenije šalju redovno račune.

- Neplaćanje grobnih mesta je manje učestalo nego ranije pošto notari insistiraju da se u ostavinsku raspravu unese i grobno mesto, što pre nije bio slučaj - kaže sagovornica.

- Posmrtni ostaci sahranjenog moraju da počivaju u grobnom mestu najmanje 50 godina. Do sada nismo nikoga iskopavali. Porodica umrlog može da produži taj rok ako je grob redovno održavan i plaćena naknada. Godišnja cena jednog punog grobnog mesta je 900 dinara, a praznog 1.296.

Stara grobna mesta niko ne obilazi

Plaćanje JKP "Lisje" u Novom Sadu pretežno se izmiruje na vreme, ali postoji i određen broj starih grobnih mesta za koje godinama nije plaćena naknada.

- Ona se mogu lako primetiti jer ih niko ne obilazi i ne stara se o njima, pa izgledaju zapušteno - navodi Sanja Mrkšić iz tog JKP.

Ako dve godine od isteka zakupa za grobno mesto on ne bude produžen, JKP "Lisje" može posmrtne ostatke da prenese u osarijum. Taj postupak se primenjuje i ako zakupac u pisanoj formi izjavi da ne želi da produži navedene rokove, a grobno mesto nema karakter spomen grobnog mesta. Tada stiče status napuštenog. Nadgrobna obeležja čuvaju se u lapidarijumu. JKP "Lisje" ne navodi podatke koliko je ekshumacija bilo poslednjih godina. Godišnja naknada za korišćenje i održavanje za obično grobno mesto (raku) je 1.360 dinara. Ovo JKP upravlja grobljima i u Petrovaradinu, Sremskoj Kamenici, Ledincima, Bukovcu, Veterniku, Futogu, Stepanovićevu, Kaću, Budisavi i Kovilju.

Presek dospelih obaveza sa istekom godine

Cene zakupa u Nišu su nepromenjene od 2014. godine, pa se zato prema dužnicima reaguje izvršenjima. JKP "Gorica" pravi presek dospelih obaveza sa istekom kalendarske godine i svima koji nisu izmirili dugove upućuje račun/opomenu.

- Prema korisnicima koji ni nakon isteka roka za dobrovoljno izmirenje ne plate obavezu, pokreće se postupak prinudne naplate. Nismo do sada pribegavali iskopavanju posmrtnih ostataka zbog neizmirenih dugova - kažu u JKP "Gorica", i dodaju da je godišnja cena zakupa i održavanja 1.364 dinara za dvogrobno, odnosno 682 dinara za jednogrobno mesto.

Kraljevo nema zajedničku grobnicu

Ni na Starom i na Novom groblju u Kraljevu, o kojima se stara JKP "Čistoća", naslednici ne plaćaju uvek redovno ili ne plaćaju uopšte grobarinu, ali je posle medijske kampanje za izmirenje dugovanja, broj takvih slučajeva smanjen.

- Na grobljima nema izgrađenog osarijuma, pa tako ne sprovodimo ekshumaciju posmrtnih ostataka i zbrinjavanje u zajedničku grobnicu - kaže Nikola Đurišić, upravnik RJ Gradsko groblje JKP "Čistoća", dodajući da je godišnji zakup grobnog mesta 891 dinar. - Do sada nije bilo ni oduzimanja grobnih mesta.

U Zrenjaninu takav problem ne postoji

JKP "Čistoća i zelenilo" u Zrenjaninu nema problem sa naplatom naknade za održavanje i uređenje groblja. Prema rečima Danijele Tančić iz ovog preduzeća, kada bi postojali takvi slučajevi, posmrtni ostaci bili bi preneti u zajedničku grobnicu, a podaci o njima sačuvani.

- Grobovi znamenitih ličnosti koji nemaju naslednike i o kojima nema ko da brine, ne dodeljuju se drugima na korišćenje. Novim zakupcima je ustupljeno 400 grobnih mesta, a novčana naknada za održavanje i uređenje iznosi 1.441 dinar - kaže Tančić.

U Subotici plaćaju 10 godina unapred

Ni u JKP "Pogrebno" u Subotici nema iskopavanja pokojnika zbog neplaćanja naknada. Ona se, inače, plaća deset godina unapred i košta 11.700 za rake i 14.600 za grobnice.

- U toku je obaveštavanje građana kojima ove godine ističe desetogodišnja naknada da treba da izmire obavezu do 20. decembra. Ljudima šaljemo obaveštenja mejlom, telefonom i stavljamo na internet stranicu, da ne zaborave - objašnjava Vesna Prćić, direktorka JKP "Pogrebno". - Plaćanje može da se izvrši elektronski, kao i iz inostranstva, pa nema slučajeva da moramo da reagujemo zbog neplaćanja.

Autor: Snežana Milovanov