JOŠ JEDNA TURA PODSTICAJA ZA POSEBNU GRUPU GRAĐANA: Raspisan javni poziv, po korisniku za godinu dana može da dobije čak 3 miliona dinara

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je danas javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja za 2024. godinu.

Zahtevi se podnose do 17. oktobra 2024. godine, a najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je tri miliona dinara.

Kako se navodi u saopštenju Uprave za agrarna plaćanja, podsticaji se ostvaruju za nove proizvodne zasade podignute u četvrtom kvartalu 2023. godine ili u prvom i drugom kvartalu 2024. godine, osim za zasade jagoda koji mogu biti podignuti i u trećem kvartalu 2024. godine.

Uslov je i da investicija koja je predmet zahteva za podsticaje bude u potpunosti realizovana u periodu od 1. januara 2023. godine do dana podnošenja zahteva, dok investicija u nabavku naslona i pripadajućih elemenata kod proizvodnih zasada kod kojih se naslon ne postavlja u prvoj godini može biti u potpunosti realizovana do 30. juna 2025. godine.

Ovim pozivom predviđeni su maksimalni iznosi podsticaja i to za: nabavku sadnica voćaka i hmelja – 2,5 miliona dinara; nabavku naslona za proizvodne zasade voćaka i hmelja – 825.000 dinara; pripremu zemljišta, odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnice i/ili maline sa postavljenim sadnicama borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama, odnosno za supstrat za klasične zasade borovnica i/ili malina na bankovima – 375.000 dinara; analizu zemljišta – 100.000 dinara.

Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade sa srpskim domaćim i odomaćenim sortama, podsticaji za nabavku sadnica se uvećavaju za 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada, u skladu sa ovim pravilnikom.

Kako je saopšteno, pravo na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada ostvaruje fizičko lice, odnosno nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik, ali i pravno lice i to privredno društvo, zemljoradnička zadruga, zadužbina, srednja škola, naučnoistraživačka organizacija, manastir i crkva.

Pravo na podsticaje ostvaruje se ako je površina podignutog proizvodnog zasada od 0,05 do dva hektara za proizvodne zasade šumske jagode, zatim od 0,1 do pet hektara za proizvodne zasade jagodastog voća, osim šumske jagode, kao i za proizvodne zasade hmelja, dok je potrebna površina za proizvodne zasade jabučastih, koštičavih, jezgrastih i ostalih drvenastih voćaka od 0,2 do 10 hektara.

