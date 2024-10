CIKLON IZ ĐENEVSKOG ZALIVA STIŽE U SRBIJU: Gotovo je sa toplim danima, slede nam pljuskovi, grmljavina i zahlađenje! (FOTO)

U košavskom području do petka pre podne duvaće jak jugoistočni vetar, u donjem Podunavlju i sa olujnim udarima od 80 km/h, potom, vetar u slabljenju i u skretanju na severozapadni.

Srbija je od danas pod uticajem ciklona iz Đenovskog zaliva, koji će se u naredna dva dana premeštati preko Jadrana i našeg područja dalje na istok. On već donosi vrlo obilne padavine našem regionu, a u oblasti Jadrana očekuju se i jake grmljavinske oluje.

U sklopu ciklona premešta se i hladni front, koji se danas talasa preko severa Srbije, gde je vreme uz severozapadno strujanje hladno i pravo jesenje, dok ispred hladnog fronta u ostatku Srbije preovladava jugoistočno strujanje, uz osetno toplije vreme.

Trenutne temperature kreću se od 12 stepeni na severu Vojvodine i u Subotici do 24°C na jugoistoku zemlje. Veoma slična sinoptička sutuacija očekuje se i sutra.

Do kraja dana kiša u Srbiji padaće u Vojvodini i na zapadu Srbije, a padavine će jačati tokom večeri i noći, uz obilnije količine na severu i na zapadu Srbije i u Podrinju. U toku večeri i noći ova kišna zona širiće se prema ostalim predelima Srbije.

U Srbiji i sutra kišovito, ponegde uz veće količine padavina, dok se pljuskovi sa grmljavinom očekuju na jugu i istoku Srbije. Očekuje se da ukupno u naredna dva dana širom Srbije padne od 10 do 30 litara kiše po kvadratnom metru, u delovima zemlje lokalno i više od 50 litara, što je prosečna količina padavina za ceo oktobar.

Dakle, večeras i noćas obilnije padavine očekuju se na severu i na zapadu, a sutra na jugu i istoku zemlje.

Zbog oblačnosti jutro će biti relativno toplo. Jutarnja temperatura u petak biće od 12 do 18 stepeni, u Beogardu do 17°C, a maksimalna dnevna od 16°C u Bačkoj do čak 28 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 21°C, uz kišovito vreme, povremeno sa pljuskovima.

U košavskom području do petka pre podne duvaće jak jugoistočni vetar, u donjem Podunavlju i sa olujnim udarima od 80 km/h, potom, vetar u slabljenju i u skretanju na severozapadni. Osim na jugu Banata, u Vojvododini, u Podrinji i Mačvi duvaće severozapadni vetar, a u ostataku Srbije jugoistočni.

Za vikend će biti oblačno i svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima, dok će na severu Srbije biti uglavnom suvo. Vreme će biti nalik jesenjem.

Početkom sledeće sedmice stabilizacija vremena i sunčano vreme, a maksimalna temperatura biće i do 25 stepeni.

Sredinom sledeće sedmice novo prolazno pogoršanje vremena, i manji pad temperature, da bi prema kraju sledeće sedmice usledila stabilzacija vremena i porast temperature vazduha.

Autor: Dubravka Bošković