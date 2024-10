NOVA POMOĆ ZA SRPSKE PENZIONERE: Važno za one koji su staž sticali na ovaj način

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća osiguranike koji imaju staž osiguranja navršen u Srbiji i Nemačkoj i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenih primenom bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju, da se međunarodni dani razgovora sa Nemačkom održavaju 15. oktobra 2024. godine u Požarevcu, od 9 do 16.00 časova (prostorije filijale u Požarevcu, Trg Radomira Vujovića 1), i 16. i 17. oktobra 2024. godine u Beogradu, u sredu od 9 do 16.00 i u četvrtak od 9 do 13 časova (Pariska 9).

Na ovim razgovorima će savetodavci iz nemačkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i RF PIO Srbije pružiti besplatnu pravnu pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom sporazuma iz oblasti socijalnog osiguranja zaključenog između naše zemlje i Nemačke.

Svi zainteresovani obavezno treba da prijave učešće i da zakažu termin dolaska na broj telefona 011/2030-745. Prilikom dolaska poneti lična dokumenta i svu dokumentaciju u vezi sa osiguranjem.

Autor: Dubravka Bošković