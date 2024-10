VAŽNO! Izmene u saobraćaju na deonicama pojedinih puteva zbog radova

Na auto-putu E-80, deonica Trupale - petlja Bela Palanka, u smeru ka Pirotu, danas i sutra izvode se radovi na redovnom pregledu portala, saopštilo je Javno preduzeće Putevi Srbije.



Za saobraćaj su zatvorene vozna ili preticajna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnom saobraćajnom trakom.

Na putu Pecka – Pričević u toku su radovi na redovnom održavanju do 11. oktobra, od 8 do 16 časova, uz naizmenično propuštanje vozila i povremene obustave saobraćaja u trajanju do 30 minuta.

Na putu Kula - Odžaci, od centra Ruskog Krstura do centra Lalića, zbog rehabilitacije kolovoza, na snazi je obustava saobraćaja od danas do 25. oktobra.

Alternativni putni pravac: centar Ruskog Krstura - Kula, Kula - Savino Selo - Despotovo, Despotovo - Ratkovo, Ratkovo - Odžaci - Odžaci - centar Lalića.

Na mostu preko Kozaračke reke, u Grdelici saobraćaj je obustavljen u oba smera zbog radova na rekonstrukciji mosta, od 03. oktobra u trajanju od 120 dana.

Saobraćaj je preusmeren na alternativnu trasu kroz Grdelicu.

Na petlji Zmaj - most Gazela, u oba smera, izvodiće se radovi na redovnom održavanju, 6. oktobra od 5 do 12 časova, a za saobraćaj će biti zatvorena brza saobraćajna traka.

Na putu Pecka – Pričević u toku su radovi na redovnom održavanju do 11. oktobra, od 8 do 16 časova, uz naizmenično propuštanje vozila i povremene obustave saobraćaja u trajanju do 30 minuta.

Na putu Kula - Odžaci, od centra Ruskog Krstura do centra Lalića, zbog rehabilitacije kolovoza, na snazi je obustava saobraćaja od danas do 25. oktobra.

Alternativni putni pravac: centar Ruskog Krstura - Kula, Kula - Savino Selo - Despotovo, Despotovo - Ratkovo, Ratkovo - Odžaci - Odžaci - centar Lalića.

Na mostu preko Kozaračke reke, u Grdelici saobraćaj je obustavljen u oba smera zbog radova na rekonstrukciji mosta, od 03. oktobra u trajanju od 120 dana.

Saobraćaj je preusmeren na alternativnu trasu kroz Grdelicu.

Na petlji Zmaj - most Gazela, u oba smera, izvodiće se radovi na redovnom održavanju, 6. oktobra od 5 do 12 časova, a za saobraćaj će biti zatvorena brza saobraćajna traka.

Autor: Dubravka Bošković