NIKOLA (14) PRONAŠAO LANE I DONEO GA KUĆI: Bambika postala član porodice! Nije mi bilo teško da noću ustajem na 2 sata da je hranim

Neobičan, nesvakidašnji ljubimac ušuškao se u toplo porodično gnezdo Todorovića u selu Močioci kod Ivanjice.

Četrnaestogodišnji Nikola sasvim slučajno na livadi je pronašao maleno, nemoćno lane i odlučio je da ga ponse kući i da mu pruži dom.

- Tata i ja smo brali divlje jagode kada smo čuli da nešto u travi cvili, ja sam prišao da vidim šta se čuje i video sam malo lane uplašeno u travi. Odmah sam ga bez razmišljanja uzeo i poneo kući. Prvo sam ga hranio mlekom iz flašice, jedva je navikla da jede iz flašice. Ustajao sam noću na svaka dva sata da je hranim, i ništa mi nije bilo teško, kaže za RINU Nikola.

Svom novom ljubimcu ovaj dečak dao je ime Bambika, a slatka i umiljata ubrzo je postala kod Todorovića kao član porodice. Kada je malo porasla, dnevni boravak u kom je boravila sa ukućanima postao joj je tesan, pa je Nikola svog ljubimca preselio u štalu gde joj komotnije.

- Kada je napunila dva meseca rešio sam da je prebacim iz kuće u štalu, jer joj je tamo veći prostor i može da šeta. Hranim je sada travom, žitom i prekrupom. Postala je izbirljiva, neku travu voli da jede neku ne voli, ista je kao i mi ljudi nešto od hrane volimo nešto ne volim, priča kroz osmeh ovaj dečak.

Da je Bambika osvojila srca cele porodice Todorović najbolji je dokaz Nikolin deda Ilija Todorović koji nam je otkrio da je Nikolina velika želja bila da nađe lane i da ga odgaja.

- Nikola je odavno govorio kako bi voleo da nađe lane i da ga gaji, eto ta želja mu se i ostvarila. Bambika je postala deo naše porodice svi je volimo, a Nikola je veoma srećan što je uspeo da dobije priliku da odgaja lane koje će sutra izrasti u prelepu košutu, kaže Nikolin deda.

Inače, Nikola planira da Bambiku kada poraste pusti u prirodu jer kako kaže ipak je priroda njeno stanište, ali ono što je sigurno to je da je ona narodna “Rodi me majko srećnog, pa me i u trnje baci” istinita, jer zahvaljujući Nikoli, Bambika je dobila novu šansu za život.

Autor: Aleksandra Aras