Ona je NAJBOLJA MEDICINSKA SESTRA u Srbiji: Brankica iz Priboja skoro 3 decenije pomaže najtežim pacijentima

U želji da oživi sećanje na mladu i hrabru rusku bolničarku, koja je tačno pre 100 godina došla u Srbiju, kao dobrovoljac da leči srpske vojnike na prvoj liniji fronta,a herojski je poginula već na početku Prvog svetskog rata, na Gučevu kod Loznice, fondacija “Zajedno za osmeh”, pre tri godine, ustanovila je nagradu za najbolje medicinske sestre, tehničare - Milosrdna sestra Darja Aleksandrovna Korobkina.

Uručenje nagrada upriličeno je na svečanosti u Ruskom domu u Beogradu, a pored uvaženih gostiju, pripadnika struke, prisustvovali su i predstavnici Ambasade Ruske Federacije i Ministarstva zdravlja Srbije, Ruskog centra za nauku i kulturu, brojnih sponzora i prijatelja.

Među hiljade prijava, stručni žiri je odabrao samo tri najbolje u našoj zemlji. Za oblast sekundarne zdravstvene zaštite najbolja u Srbiji je Brankica Savović, medicinska sestra Bolnice Priboj, koja na intenzivnoj nezi radi već 27 godina.

- Nagradu nisam očekivala, iskreno nisam znala ni da su me predložili, ponosna sam ali moram istaći da ovo priznanje ne pripada samo meni, već kompletnom pribojskom zdravstvu, Bolnici, kolegama sa Intenzivne - kaže za RINU Brankica.

Posao nije lak, ali nosi posebnu draž

Ona dodaje da posao medicinske sestre nije lak, jako zahtevan ali sa sobom ipak nosi posebnu draž.

- Intenzivna nega je timski rad. A kad ste porodica, kad radite timski,onda je sve lakše, iako smenski rad na intenzivnoj traži dosta odricanja i potpunu posvećenost pacijentu. Ali pored uloženog truda i rada, brige i pažnje, rad na Intenzivnoj stvara i prijateljstva do kraja života, ali sa sobom nosi i posebne emocije. I one lepe,ali i one druge, ističe medicinska sestra Brankica Savović.

Najbolja medicinska sestra u oblasti sekundarne zdravstvene zaštite u Srbiji, je svakako pravi primer i mlađim koleginicama,u koje ima poverenja i za koje ima važnu poruku.

- Treba samo da su vredne, pažljive i strpljive i da znaju da pacijent u bolnicu nije došao iz hira, već iz potrebe, nužde i treba mu pomoći koliko to mogućnosti ljudske i stručne dozvoljavaju. Ja verujem u njih, poručuje Brankica Savović.

Ovo prestižno priznanje je i priznanje za kompletno pribojsko zdravstvo, posebno Bolnicu, a verujemo da će Brankica Savović uživati i odmoriti se u nagradnom desetodnevnom boravku na Zlatiboru.

Autor: Snežana Milovanov