NOVI SISTEM ZA ULAZAK U EU LIČIĆE NA PUTOVANJE ZA VREME KORONE?! Evo kada stiže aplikacija za prijavljivanje, šta sve treba da popunimo i koliko puta

Sistem ulaska i izlaska na spoljnim granicama zemalja EU (EES) treba da stupi na snagu 10. novembra, a kako je saopštila Misija Evropske unije u Srbiji sve informacije od su sada dostupne i na srpskom jeziku i građani će pojašnjenja o tome kako će se odvijati proces kada počne njegova primena moći da nađu na linku Sistem ulaska i izlaska (EES) - EU u Srbiji.

Sistem je nekoliko puta odlagan, a na pitanje da li je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije obavešteno zvanično o početku njegove primene iz MUP-a su za "Blic" odgovorili da je Ministarstvo spoljnih poslova dostavilo ovom Ministarstvu informaciju o otpočinjanju primene Sistema ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES).

Ovaj sistem će startovati na graničnim prelazima država članica Evropske unije, od 10. novembra 2024. godine, a registrovaće se putnici koji ulaze na teritoriju EU.

Dodaju da najavljena primena Entry/Exit sistema predstavlja obavezu za granične organe država članica Evropske unije i da primena nije u njihovoj nadležnosti.

Za građane je važno da znaju da se ovaj sistem razlikuje od Evropskog sistema putnih informacija i autorizacije (ETIAS), koji će stupiti na snagu kasnije i zahtevaće od putnika da popune kratak formular. Odnosno, EES sistem treba da stupi na snagu za oko mesec dana, dok će kasnije uslediti naredni korak, sistem ETIAS, koji će oživeti sledeće godine, a koji se odnosi na dobijanje odobrenja za ulazak u 30 evropskih država za ljude iz 60 zemalja, čijim državljanima nije potrebna viza za ulazak u EU.

Šta je EES, a šta ETIAS i kako će funkcionisati aplikacija

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta) kaže za „Blic“ da turističke agencije imaju saznanja da će uskoro početi primena EES sistema.

"Turističke agencije su obaveštene, ali nemamo odgovore na mnogo pitanja od EU još uvek. Čekamo da se pojavi aplikacija u oktobru. Rečeno je da će se pojaviti u drugoj polovini oktobra da bi kroz aplikaciju videli da li su informacije koje imamo verodostojne", kaže Seničić.

Prema njegovim rečima, drugi sistem ETIAS, treba da počne u maju 2025. i različit je što se kod njega putnik samo prvi put prijavljuje, plaća taksu od sedam evra i više nije dužan da se prijavljuje naredne tri godine.

"Kod prvog sistema EES-a moramo da se prijavimo svaki put kada idemo u EU, odnosno, do maja ćemo morati dok ne krene i ETIAS. Ako putujemo tri puta, tri puta ćemo morati da se prijavljujemo, ali se ništa ne plaća", kaže Seničić.

Ličiće na putovanje za vreme kovida

Poručuje da novi sistemi neće u velikoj meri promeniti putovanja i da ne treba niko da ima loš sećaj prema tome.

"Setimo se kako je to izgledalo u kovidu kada smo imali formulare za svaku zemlju u koju smo putovali i prijavljivali smo se. To će ličiti na to i biće relativno jednostavno. Neće u velikoj meri sprečiti ljude da putuju, a kada dođemo do maja i do ETIAS-a, preporuka je svima koji će putovati, a velika većina će svakako ići u zemlje EU, da se odmah prijave, plate sedam evra i onda više o tome neće morati da razmišljaju i narednih par godina će normalno putovati. Nećemo moći to da preskočimo, naše zadovoljstvo neće sprečiti Evropu da to uvede", kaže Seničić za „Blic“.

Zamena za pečatiranje pasoša

EES će biti automatizovani IT sistem za registrovanje putnika iz trećih zemalja, onih koji imaju vize za kratkoročni boravak, i putnika kojima ne treba viza, i to svaki put kada pređu spoljnu granicu EU. Registrovaće ime osobe, vrstu putne isprave, biometrijske podatke, kao što su otisci prstiju i snimljene fotografije lica, datum i mesto ulaska i izlaska iz EU, uz, kako je objavila Evropska komisija, poštovanje osnovnih prava i zaštite podataka.

EES će na taj način zameniti trenutni sistem ručnog pečatiranja pasoša, za koji se navodi da oduzima mnogo vremena, a ne pruža pouzdane podatke o graničnim prelazima niti omogućava sistemsko otkrivanje prekoračenja dozvoljenog boravka. Takođe, sistem će registrovati slučajeve odbijanja ulaska u EU.

Autor: Dalibor Stankov