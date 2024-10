'SEDIMO U MRAKU I ČEKAMO NAJJAČI UDAR' Srbi sa Floride opisali scene užasa - Evo kakva je trenutna situacija!

Uragan Milton, inače uragan pete ujedno i najjače kategorije, kreće se ka oblasti Meksičkog zaliva na Floridi, gde je više od miliona ljudi pozvano na evakuaciju, uoči očekivanog udara nevremena.

Uragan je izazvao je nezapamćenu paniku širom Floride, a državni vrh ne prestaje da apeluje na stanovništvo.

Srbi koji žive upravo na ovom području, opisali su za Kurir kakva je trenutna situacija i kako se pripremaju za najjaći udar koji će prema prognozama uslediti za par sati.

- Zabarikadirali smo se. Čekamo uragan. Jezivo je tiho, duva jak vetar. Zabrinuti smo, nije nam svejedno iako smo već jedan uragan preživeli,kaže za Kurir Zorica Čikota, Srpkinja, koja živi na Floridi.

- Prevetivno je isključena voda, očekujemo i nestanak struje. Kada je bio prethodni uragan sedam dana smo bili bez struje i vode. Čekamo najjači udar koji će biti za par sati. Nećemo spavati, sedimo u mraku u kući. Obezbedili smo sve, stavili džakove sa peskom, nadamo se da neće biti toliko strašno. Mnogo ljudi se iselilo, ali je ovde u našem komšiluku dosta njih i ostalo. Očekuje se udar između treće i četvrte kategorije - kaže Zorica i dodaje:

- Naše kuće građene su po novom zakonu, sigurnije su. Pre dve godine u oktobru naša kuća se pokazala otpornom, ali to se nikad ne zna. Tada nas je uragan samo okrznuo. Prema poslednjim informacijama uragan se ubrzao, ali se jačina smanjila. To znači da će brzo proleteti i ostaviće manju štetu, ali opasno je kad prođe nalet, isisa vodu iz zaliva i kad vrati vodu što može biti i posle 24h može doći do velikih poplava. Spavati nećemo.

Evakuišu se i Srbi

Na teritoriji Tampe živi i značajan broj Srba i postoje dve velike crkvenoškolske Opštine, u obližnjem Sent Petersburgu i Klirvoteru, koji su imali zakazane srpske festivale za nekoliko sedmica.

Takođe, Srbi u veće broju žive i južno odatle, u mestima Nort Port i Nejpls, kao i u Orlandu. Na Floridi vlada opšta panika, pogotovo zbog činjenice da su auto-putevi potpuno zakrčeni ogromnim brojem vozila. Jedan od problema koji se javlja je što su i neke benzinske pumpe ostale bez benzina.

Autor: Dubravka Bošković