ŽELJKO MITROVIĆ RAZOTKRIO PLAGIJATORA: Nije fer krasti ideje i ne potpisivati autora! Evo za šta je poslužila jedna od njegovih objava (VIDEO)

Željko Mitrović, direktor Pink Media Group, na Instagramu je razotkrio plagijatora koji je jednu od njegovih mnogobrojnih ideja iskoristio za svoj naučni rad.

Željko Mitrović je u svom postu detaljno objasnio kada je objavio svoju ideju, kao i šta je uradio plagijator.

- Ovaj post sam objavio pre otprilike godinu i po dana, baš u vreme kada sam i započeo realizaciju i osnivanje MBGC, mog centra za mikromolekularnu biologiju i genetski inženjering, ali je dobro što sam samo ovo objavio jer od nekoliko stotina ideja, samo ovu sam objavio javno kao razmišljanje i put kojim će se kretati moj MBGC, ali se nisam nadao da će posle godinu i po dana ljudi po svetu baš ovo pretvarati u naučne radove i doktorske disertacije, nije fer krasti ideje i ne potpisivati autora ali nema veze, previše je toga što mi se kovitla u mozgu, možda i nije loše da svi razvijaju sve, videćemo ko će prvi stići do cilja! U nastavku je moja objava koju možete pronaći i na mom Instagramu objavljenu 9. aprila 2023. godine, a posle moje objave, naučni rad PLAGIJATORA!!! - objavio je Željko.

Njegova pomenuta objava glasi:

Stvari su užasno jednostavne, kad budemo shvatili da kretanje zemlje i druga kosmička kretanja, nisu odrednica za protok VREMENA, već isključivo angažovanost našeg neuronskog i dendritskog sistema, shvatićemo, da vremena ima i na pretek ako sami ne demobilišemo i ne pasiviziramo naš centralni nervni sistem, a to nam donosi komformizam i nenaprezanje u kome značajno pomaže internet i AI. Ako mozak kontinuirano izložimo i držimo u stanju dečije znatiželje, on se opire atrofiranju, zapravo se opire ubrzavanju našeg UNUTRAŠNJEG CLOCK-a, koji je jedina prava odrednica protoka VREMENA! Od 23. godine, unutrašnji clock se ubrzava jer nema nove izazove ,i tada centralni nervni sistem daje signal ćelijama da ulaze u period manjeg napora, najčešće kada se zaposlimo, otpočinje proces zombiranih neaktivnosti mozga.

Plagijator se poslužio Željkovom objavom i objavio svoj naučni rad, bez navođenja autora.

- A sad plagijator Edith Cowan University. “Travel could be the best defense against aging.” ScienceDaily. ScienceDaily, 5 September 2024. <www.sciencedaily.com/releases/2024/09/240905121025.htm> - završava Mitrović svoju objavu.

Autor: Marija Radić