Vesić sa turskim kolegom o železničkom povezivanju dve zemlje preko Bugarske

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić razgovarao je danas u Beogradu sa turskim kolegom Abdulkadirom Uralogluom o projektu brze pruge koja bi od Niša trebalo da ide prema Bugarskoj, a kasnije i prema Turskoj.

Vesić je rekao za Tanug posle sastanka da bi time Srbija pored brzih pruga koje gradi prema Evropi, imala i krak prema Aziji.

Vesić je istakao da mu je zadovljstvo što je u Beogradu razgovarao sa kolegom iz Turske o svim važnim projektima.

"Razgovarali smo o projektu brze pruge. Vi znate da mi gradimo sada brzu prugu prema Nišu i kasnije prema Skoplju. Ali postoji ta ideja, s obzirom da Turska gradi svoju brzu prugu prema tursko-bugarskoj granici i da Bugari takođe, grade svoju brze prugu, da se povežemo preko Niša sa Bugarskom", rekao je Vesić.

On je dodao da bi naša pruga koja počinje iz Budimpešte imala jedan krak koji ide prema Grčkoj i drugi krak koji bi išao prema Turskoj, odnosno Istanbulu.

"I u tom smislu smo se dogovorili da napravimo zajedničke sastanke četiri zemlje - Turske, Bugarske, Srbije i Mađarske, i da razgovaramo o toj zajedničkoj pruzi", dodao je ministar.

Rekao je da je sa turskim ministrom razgovarao o njihovim kompanijama u Srbiji i projektima i naglasio da je Turska zemlja koja ima više od 2.500 kilometara brzih pruga i da ima ogromno iskustvo u toj oblasti.

Vesić je naglasio da je bilo reči i o problemima koji imaju autoprevoznici i srpski, i turski, kao i drugi prevoznici Balkana sa EU.

"Jer po novim pravilima Evropske unije, oni mogu da budu samo 180 dana na teritorije EU. Razgovarali smo da zajednički tržimo izuzetak za vozače kamiona, kao što već postoji za avio posade", rekao je on.

Istakao je da se sa Turskom nastavlja dobra saradnja, zahvaljujući takođe i dobroj saradnji i odnosima dvojice predsednika Aleksandra Vučića i Redžepa Tajipu Erdogana.

Vesić je rekao da je za turske kompanije Srbija prijatno okruženje gde se osećaju dobro.

"Znate dobro da smo mi otvoreni prema svim zemljama, posebno prema prijateljskim zemljama i u tom smislu zaista se radujemo dolasku turskih kompanija. Biće dosta novih projekata na izgradnji, na tenderima koje ćemo raspisivati, javljaće se turske kompanije, videćemo kakvi će rezultati biti. U svakom slučaju mi smo zadovoljni ovim nivom saradnje, ali čekamo da se ona i proširi", rekao je Vesić.



Ponovio je da je za nas najvažniji projekat krak brze pruge od Niša ka Bugarskoj i kasnije prema Turskoj, jer će se time Srbija povezati i sa Evropom i sa Azijom, jer turska pruga ide prema Iraku, Azerbejdžabu i Kini.



Turski ministar saobraćaja i infrastrukture rekao je za Tanjug nakon sastanka sa ministrom Vesićem da mu je zadovoljstvo što je razgovarao sa njim o daljoj saradnji.



"Mnogo mi je drago, dobio sam informaciju da će se u novembru otvoriti u Srbiji dodatnih 100 kilometara brze pruge. Takođe sam dobio informaciju da će deo pruge ići preko Bugarske. Mi u Turskoj pravimo jedan krak ka granici sa Bugarskom. I kada budemo završili sve to, imaćemo jednu vezu od Kine preko Azerbejdžana, Gruzije, Turske, Bugarske, Srbije do Evrope. Tako da ćete lako stizati svuda", rekao je turski minstar.



On je naglasio da je Beograd prava centralna tačka ovog projekta, i da je sa ministrom razgovarao i o drugim projektima, ne samo u okviru saobraćaja.