Profesor fizike iz zaječarske Gimnazije dobitnik nagrade 'Alek Kavčić'

Mladen Šljivović, profesor fizike u zaječarskoj Gimnaziji, dobitnik je prvog "Prosvetitelja" - nagrade Fondacije "Alek Kavčić" za izuzetan doprinos obrazovanju, inovativne metode nastave i podsticanje ljubavi prema učenju medju mladima.

Šljivović kaže da je prosveta sveto zanimanje u kojem ne možete da zabušavate, ali, kako navodi, nažalost nije tako. "Imamo maćehinski odnos prema celom sistemu obrazovanja i nekako se gledaju ocene i dok su god to petice - nema problema. Čim to malo padne, onda je neko kriv i onda je to problem. Ja ne želim da budem deo tog problema i tog sistema", rekao je Šljivović. Kako je naveo, on je pre više godina odlučio da "pokrene nešto novo, nešto drugačije". I zaista je promenio pristup nastavi, što su prepoznali u Fondaciji "Alek Kavčić" i dodelili mu, među hiljadu vrsnih profesora, titulu "Prosvetitelj" - prvu te vrste. Njegovi učenici beleže uspehe na brojnim domaćim i inostranim takmičenjima, kao što su, dve godine zaredom, prva mesta na državnim takmičenjima učeničkih zadruga. "Njegova nastava je dosta drugačija od ostalih profesora. On se više trudi da nam ne samo objasni gradivo, već i kako možemo da ga primenimo u praksi", kaže njegova učenica Nevena Stefanović. Učenik Lazar Stanković dodaje: "Ocena je samo brojka, a znanje ostaje za ceo život. Tome nas kroz igru i zabavu on uči". Šljivović je rezultatima i idejama umnogome doprineo realizaciji projekata Mejkers lab i Naučni klub Zaječara, a trenutno sa đacima i kolektivom škole radi na eksperimentalnom poduhvatu "Pametne bašte". Kako ističe, ideja je da kroz vannastavne aktivnosti sa učenicima pravi različite uređaje koji povezuju informatiku, programiranje i robotiku sa poljoprivredom. Sudeći po njegovoj dvadesetogodišnjoj profesorskoj karijeri i nebrojenim priznanjima, poput Svetosavske nagrade Ministarstva prosvete, to će mu i poći za rukom. "Uspešan je jer je izvukao decu iz učionice", podvlači direktor zaječarske Gimnazije Srdjan Stanojević i dodaje: "Sa đacima je na terenu i oni mogu da se uvere i vide rezultate svog rada". Rezultati profesora Mladena Šljivovića su vidljivi jer je njegovo najveće priznanje mnoštvo đaka koji su postali uspešni ljudi.

Autor: Dalibor Stankov