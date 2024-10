Ispovest Srbina sa Floride: Stefan opisao sav užas koji je narod proživeo, strahuje se od NOVIH UDARA uragana

Stefan Srbljanović predsednik Saveza za strateško planinarenje i održivi razvoj javio se sa Floride odakle je detaljno izvestio kako su se to građani Floride pripremali za uragan "Milton" kakav ova nacija ne pamti, ali i kako sve izgleda nakon zastrašujuće oluje.

Pre svega, Stefan je objasnio kakva je trenutno situacija na Floridi i koje su to sve specifičnosti uragana "Milton".

- Kao što svi znamo, Floridu je u sredu u kasnim večernjim satima udario uragan "Milton", specifičan po tome što je pre svega reč o najbrže rastućem uraganu u istoriji, koji je za svega nekih 24 sata sa kategorije jedan, narastao na kategoriju pet, srećom pri samom udaru ta jačina se smanjila na kategoriju tri, međutim taj pojas na koji je on udario je doneo zaista zastrašujuće posledice. Florida je sama podeljena u nekoliko zona, tako da je prvi pojas uz more i plažu, koji ide sve do grada Tampe preživeo najveće posledice, što zbog same blizine obali, što zbog samog stila gradnje objekata - ispričao je on za medije.

Srećom, za razliku od uragana "Helena" koji je odneo preko dve stotine života ovaj uragan je imao znatno manji smrtni ishod, ali Srbljanović opominje da ne bi trebalo sada licitirati sa brojem žrtava.

- Jeste oko 17 ljudi stradalo, ali kad pogledamo da je nekom stradala jedna osoba, nekome je stradalo ceo svet - dodaje.

Kako je istakao, još jedna loša stvar je ogromna materijalna šteta koja je nastala prilikom udara uragana.

- U početku se procenjivala na 180 milijardi dolara, međutim, daleko je veća - rekao je on.

Posledice samog uragana, išle su, kako kaže, u tri pravca.

Prvi pravac je sam uragan i taj vetar koji je nosio sa sobom.

- Drugi pravac su stotine tornada koje je iznedrio sa sobom i po kojima je takođe specifičan, svuda gde se ona pijavica pojavila nosila je sve na putu što joj se našlo, a pod broj tri taj poplavni talas koji je bio visine i do 4,5 metara i koji je zaista u velikoj meri oštetio objekte u dužini same obale - pojasnio je.

Kako napominje, evakuacija je bila "uspešna", jer broj ljudi koji se "dobrovoljno" evakuisao kretao i do 6 miliona.

Situacija se sada, kako priča, lagano popravlja, nadležne službe su na terenima i rade svoj posao. Između ostalog pokušavaju da poprave energetske sisteme, da obezbede pijaću vodu i da raščiste ulice od krša i loma koji je naneo razorni vetar.

Kako Stefan navodi svi snimci, osim onih koji naravno nisi autentični, a koje smo imali priliku da vidimo na mrežama, zaista jesu oslikavali situaciju koja se tamo odigravala, pogotovo u te prve dve, kritične zone.

- Ta prva zona je već u ponedeljak potpuno ispražnjena, mi smo pokušali da dođemo do tamo jutros, da priđemo da vidimo, međutim to su punktovi policije, po 10 vozila, vatrogasci koji ne dozvoljavaju prilazak - naglasio se.

Ono što je i njemu samome bili van svake pameti, jesu ljudi koji su uprkos upozorenjima i pozivima na evakuaciju ostajali na plaži.

Ljudi i dalje u strahu

Kako Srbljanović navodi, ljudi u Floridi imaju strah od novih uragana, ali ne onaj panični koji se očekuje, već, kako pojašnjava, oni nisu navikli na ovoliko jake i učestale uragane.

- Ali, naravno da brinu jer prognoze idu u dva pravca. U jednom od njih jednom navodi se da postoji potencijalna opasnost od dva nova uragana, jednog koji se nalazi iznad Atlantika i za koji se nije znalo u kom će smeru da ode i drugi koji se formirao tačno u Meksičkom zalivu gde je bio uragan "Milton". Ono što su poslednje informacije od pre nekih sat vremena jeste da su šanse za razvijanje takvog uragana svedene na nekih 30% što je jako pozitivna i ohrabrujuća činjenica - kazao je on za Prvu.

Autor: Snežana Milovanov