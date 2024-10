Svi parametri ukazuju da ovde nemamo tragičan epilog događaja, rekao je za Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV PINK, Ratomir Antonović iz Centra za bezbednost i istrage DB-a.

Milan Đorđević, farmaceut iz Niša, nestao je na Suvoj planini 10. juna, i punih četiri meseca njegova porodica ne zna šta mu se tog dana desilo i gde se on nalazi.

Dosad su se pojavljivale različite verzije o tome šta se dogodilo Milanu, a njegova porodica je neutešna jer još uvek nema nikakvih informacija koje bi objasnile njegov misteriozni nestanak.

Antonović je rekao da svi parametri ukazuju da ovde nemamo tragičan epilog događaja, jer, kako kaže, da imamo, neki materijalni trag bi ukazao na to da je lice mrtvo ili da je stradalo.

- Mislim da je u pitanju pokušaj da se prikrije trag kretanja, da se ide ka promeni identiteta, bekstvu od nekih ljudi sa kojima je možda imao nekih problema a da to njegovi bližnji nisu ni znali - rekao je Antonović.

Kako kaže, on je uzoran čovek bez mrlje u prošlosti, školovan, dobar otac i radnik, ali dodaje, verovatno je postojalo nešto što ga je nateralo na ovaj potez.

- Spekuliše se da je možda i u nekom manastiru. Ja takođe iskreno verujem da je on živ, da je hteo da se sakrije i da nije smeo iz nekog razloga to da podeli sa drugima - rekao je on.

Kako kaže, to su neke odluke koje se donose vrlo intimno i one se ne dele ni sa kim. Kako dodaje, voleo bi da je to u pitanju, jer bi sve drugo bilo tragično i strašno po njegovu porodicu i po njega samog.

- Molba je upućena i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali dodaje da oni nemaju obavezu da odgovaraju na pitanja da li je neko u njihovom manastiru. Upravo monasi koji žive u manastirima, imaju pravo na to da nemaju kontakt sa drugima iz prethodnog života. To je jedan novi život koji se počinje od nule - rekao je Antonović.

Kako kaže, to isto zavisi od njegove želje, ako on dozvoli manastiru da se oglasi po tom pitanju, oni tada eventualno mogu da daju neku informaciju.

Autor: Aleksandra Aras