Rešena dilema vernika: Teolog dao odgovor na pitanje da li žene moraju da nose marame tokom liturgije (VIDEO)

Žene nose maramu kao izraz poštovanja prema crkvi i svetinji, ali to ne znači da one koje ne nose maramu manje poštuju svetinju

Mnogi misle da je nošenje marame tokom liturgije za žene obavezno, ipak to nije tako, te to ne znače da žene koje ne nose maramu manje poštuju svetinju.

Teolog Aleksandar Đurđević dao je odgovor na pitanje da li je obavezno nošenje marame tokom liturgije.

- U pravoslavnoj crkvi nošenje marame za žene tokom liturgije nije strogo pravilo. Ovaj običaj potiče iz drevne crkvene prakse i odnosi se na reči apostola Pavla upućene Korinćanima, gde on govori o tome da žene treba da pokrivaju glavu tokom molitve - naveo je Đurđević.

Dodao je da mnoge žene nose maramu kao izraz poštovanja prema crkvi i svetinji, ali da to ne znači da one koje ne nose maramu manje poštuju svetinju.

- Znači, nošenje marame nije obavezno, već neka svaka žena čini to po svom duhovnom osećaju. Zaključak ove teme je, one žene koje nose maramu u crkvi neka ne osuđuju one žene koje ne nose marame u crkvi. I obrnuto, volite se! - zaključio je on.

Autor: Snežana Milovanov