NAJNOVIJA PROGNOZA VREMENA! Sledeće nedelje novi temperaturni šok: Promena kakvu niko ne očekuje, u ovim delovima i mraz

Današnji dan doneo je i najjače udare košave. Nakon hladnog jutra, tokom dana bilo je toplije, uz temperature oko 20 stepeni.

Drugog dan vikenda košava će biti u slabljenju, a od ponedeljka će i prestati da duva.

Maksimalna temperatura sutra biće u većem delu Srbije od 15 do 20 stepeni.

Vedro i stabilno vreme očekuje se u Srbiji i sledeće sedmice.

Slaba strujanja, visok vazdušni pritisak i vreme bez oblaka, biće idealni za veće izračivanje atmosfere, pa se očekuju veoma hladne noći i jutra, naročito u predelima južnije od Save i Dunava.



Minimalne jutarnje temperature kretaće se u većini predela od 0 do 5°C, na području Beograda do 7-8°C.

U mnogim predelima očekuje se i pojava prizemnog mraza, uz temperature od -2 do 0°C.

U južnim i jugoistočnim predelima Srbije i u kotlinama zapadne i jugozapadne Srbije očekuje se i pojava mraza na 2 metra iznad tla, uz temperature i ispod 0°C.

Ipak, tokom dana biće relativno toplo, uz maksimalne temperature u većini predela oko 20 stepeni.

Najtopliji dan sledeće sedmice biće utorak. Maksimalna temperatura biće od 19 do 24°C, u Beogradu do 22°C.

S obzirom na to da se očekuju vrlo hladna jutra, a topli dani, biće prisutna i velika temperaturna razlika između dnevnih i jutarnjih temperatura, negde i oko 20 stepeni, što je uobičajena pojava u ovom delu godine, ali i tokom proleća, pri stabilnim i vedrim danima.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 16 do 20 stepeni, one će narednih dana biti oko ili malo iznad prosečnih vrednosti, u utorak i za tri do pet stepeni više od napomenutog proseka.

Temperaturna inverzija

U mnogim predelima od nedelje, a naročito od ponedeljka ujutro se očekuje i magla, naročito u nizijama, dolinama i kotlinama. U pojedinim predelima, pre svega u kotlinama i nizijama, magla bi se mogla zadržati i duže tokom prepodneva, pa bi u tim predelima bilo i hladnije.

Istovremeno, na višim planinama bilo bi vedro, pa čak i toplije.

Ova pojava naziva se temperaturna inverzija. U tom sloju umesto tempeatura da opada sa nadmorskom visinom, ona raste, pa je toplije na planinama i u višim predelima, nego u nižim.

U tom sloju preovladava i magla, a često je i izraženo zagađenje, koje će biti aktuelno od nedelje. Ovih dana vazduh je i više nego čist, zahvaljujući jakoj košavi.

Temperaturna inverzija uobičajena je pojava u hladnijem delu godine.

Prema trenutnim prognozama, stabilno, suvo i prijatno toplo vreme zadržalo bi se u Srbiji i do kraja meseca.

Do tog perioda ne očekuju se ni padavine.

Pred sam kraj meseca očekuje se pad temperatura na vrednosti od 13 do 17 stepeni, što su ujedno i prosečne maksimalne temperature za to doba godine.

Inače, za takvu vremensku situaciju biće odgovoran visok vazudušni pritisak i anticklon nad našim područjem, koji će predstavljati blokadu za prodor oblačnih i padavinskih sistema u sklopu ciklona sa Atlantika i Mediterana.

Ako se prognoze ostvare, sam kraj meseca ili prelaz ka novomebru mogao bi doneti promenu vremena, jače pogoršanje, ali i pad temperatura vazduha, a do tada potpuni stabilno i suvo vreme i bez jačeg zahlađenja, uz hladna i maglovita jutra i umerno tople dane.

Autor: Dubravka Bošković