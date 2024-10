DOBRO SE SPREMITE! Prolećne temperature do 23 stepena, a onda obrt: Evo kakvo nas vreme očekuje do kraja oktobra

Srbija će sledeće sedmice biti pod uticajem anticiklona, pa će vreme biti stabilno, suvo i vedro. Jutra će biti hladna, u mnogim predelima i maglovita, a pri tlu se očekuje i mraz.

Početkom i sredinom sedmice mraz se očekuje ponegde i na dva metra iznad tla, uglavnom u predelima južnije od Save i Dunava, naročuti na jugu i na zapadu zemlje i u kotlinama. Tokom dana biće relativno toplo, naročito u ponedeljak i utorak, uz temperature od 19 do 23°C, u Beogradu do 21°C.

Od sredine sledeće sedmice uslediće postepeni pad temperatura, ali ostaće i dalje relativno toplo, uz temperature od 16 do 20 stepeni.

Prema kraju sedmice toplija jutra

Prema trenutnim prognozama, sam kraj oktobra doneo bi dalji pad temperature vazduha i one bi se kretale oko 15 stepeni, a takve vrednosti očekuju se i na samom početku novembra.

Usled više oblačnosti, jutra će biti toplija, ali dani hladniji, pa će i razlika između dnevnih i jutarnjih temperatura biti manja, za razliku od narednih dana, kada će usled vedrine i vrlo hladnih jutra, ali toplih dana, te razlike biti ponegde i više od 20 stepeni.

Kada je reč o padavinama, one se do pred sam kraj meseca ne očekuju, da bi potom usledila kiša, ali za sada i tada se ne očekuju značajnije padavine.

S obzirom na to da prosek maksimalnih temperatura za kraj oktobra od 14 do 18 stepeni, one će narednih dana biti za oko pet stepeni iznad proseka, da bi prema kraju meseca pale na prosečne vrednosti.

Zahvaljujući snažnom anticiklonu, cikloni i oblačni i padavinski sistemi neće prodrati unutar evropskog kopna i našeg podruja sa Atlantika i Mediterana.

