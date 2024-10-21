Bez struje deo centra, ali i elitna ulica na Dedinju: Radovi u 11 beogradskih opština

EDB Beograd za danas je planirala radove u delovima 11 opština zbog čega će ulice sa spiska ostati bez struje.
Vračar
08:30 - 14:00 GRČIĆA MILENKA: 1 - 3,2-4,1-3A, GROČANSKA: 5,9,13,19, METOHIJSKA: 7-9, SAZONOVA: 94,98-102,103-105,109,113-113A, TODORA OD STALAĆA: 2-4,10-12,18-18,1, TOME MAKSIMOVIĆA: 1-9, ŽIČKA: BB,36-38,
Zvezdara
08:30 - 14:00 BLEDSKA: 1-5, VOJISLAVA ILIĆA: 1,13, ŽIČKA: 23-27,
Palilula
09:00 - 12:00 Naselje BORČA: BRANKA RADIČEVIĆA: 2-28A,3-7, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 4-16,1-9A, IVANA MILUTINOVIĆA: 2-2A, J N A: 2-10,16,25-41, PETRA DRAPŠINA: 2-28A,32-46,1-5A,9-19,23-53,57B-63, USTAVSKA: 2-2A,3-9, ŽARKA ZRENjANINA: 50,57,
08:30 - 18:00 Naselje BORČA: CRVENKA: 0-4,8,32,42-42A,1B-5,9-11,29-35,39, LAZARA DOKIĆA: 70-74,80-82,86-88,96-98,104,112-124,53-57,79-81,85,91-99,117,123, LOTOSA: 50-56,39,51, PUT ZA CRVENKU NOVA 104: 3,9-11A,15-15A,19-21A, Naselje Crvenka: CRVENKA: 38,43,
Savski venac
09:00 - 16:00 TOLSTOJEVA: 2A-8,16A,5,9,13,17-19,
Voždovac
08:30 - 14:00 BEBELOVA: 2, IMOTSKA: 2,8,1, JOAKIMA RAKOVCA: 2-16, MILICE MILOJKOVIĆ: 12-16,20-22,7-13,19, PAZINSKA: 2,6-12,18,22,26-28,5,9-21, SAVE MAŠKOVIĆA: bb,BBB,5a-7, STRAŽILOVSKA: 4-4A,1,7-9, VOJVODE STEPE: BB,320,340-342A,346-346B,366-374,357A-357A,365-367,371,375-387,
Zemun
08:30 - 12:30 Naselje BATAJNICA: BRAĆE MIHAJLOVIĆ-TRIPIĆ: 6-106,25v,43-45,49-51, BRAĆE SAVIĆA: 2-32,1-23, MAJORA ZORANA RADOSAVLjEVIĆA : 116-160, SEVASTOKRATORA BRANKA : 2-90,1-89, ŽARKA BOKUNA: 2-6,1-11,49,61-103,
Grocka
09:00 - 15:00 Naselje BOLEČ: SMEDEREVSKI PUT: 10A, Naselje DRAŽANj: BEOGRADSKA: 6-6A,10-18A,24-36,42-52,56-64,68-88,1-7,11-21,25-39,45-95, BREGALNIČKA: 2-6,10-12,1, ČUBURSKA: 2-8,1A-7, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 2A,6-14,18,1-17, DVADESETOG OKTOBRA: 2-6,10-16,20-24,1-3,11A, DVADESETOSMOG MARTA: 4-6,1A-3, GROBLjANSKA: 2-6,1-3B,7, HEROJSKA: 4-16,20,24-30B,1A,5-13,17,27-29, NARODNOG FRONTA: 2-14,18-38A,42-46A,50-58B,1-7,11-31,37-67, NEMANjINA: 2-4,1-5, NOVA 1: 6,3, PETNAESTOG MAJA: 2-4,1-3, PROLETERSKA: 4,1, PRVOG MAJA: 4-12,16A-18,1-9, SARAJEVSKA: 2-4,10-28,32-34A,1-13, SEDMOG JULA: ,BB,2-4,8-10,18-38,1-5,11-13,17,21, SINĐELIĆEVA: 2-8,14-28,32-50,1-9A,13-35, VUČKOVA: BB,,2-20,24-56,60-60A,64A,68-72,76,1-9,13-21,25-51,55-61A,65-69B,73-75A,79, VUKA KARADžIĆA: 2-12,1-11, Naselje GROCKA: BULEVAR OSLOBOĐENjA: 31A, Naselje PUDARCI: ČETVRTOG JULA: 2-12,16,1A, J N A: 2,6-12,1-9, MAJEVIČKA: 2,6-8,1-3, NARODNIH HEROJA: 12-34,38-40,106-112,11,19-39,87, PALIH BORACA: 2-16A,20-32,36-42A,52,56-60,64,68-78,82-92,96-110,114-132,1-15,19-43,47-125,129-153,157, PALIH BORACA 2 DEO: 2-4,8,1, PARTIZANSKA: 2-20A,1,5,9,13-15,19, PRVOMAJSKA: 2-34,38,1,5-9,13A-21, PRVOMAJSKA 2 DEO: 10-14,9-11, SEDMOG JULA: 2A-4,1-9, VUKA KARADžIĆA: ,BB,2-24,1-3A, Naselje RITOPEK: LIVADICE: 42-44,
Naselje Umčari
BEOGRADSKA: 2,6-12,16-24,1-11A, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: ,2-14,18-18B,22-24,30-30,38-42,1-11A,19-33A, GROBLjANSKA: 2-6,10-32, KOVAČEVA: 1, LOLE RIBARA: 14,38,17-19G,23,29-35,45, MAJEVIČKA: 2,6-18,1A-19, MARŠALA TITA: 2-6,1, MIĆE STOJKOVIĆA: 2-4,8-12,16-18,1-7,15, MOŠE PIJADE: 2-6,10-14,1-13, NEMANjINA: 2-4,16-30,34-42A,46-76,80-80,1A-3,13,27-37,41-67, REKA: 4-12,1-7,11, TRG REPUBLIKE: 4-6,12-16A,20-36,1-13,17-41,
Obrenovac
09:00 - 16:00 Naselje Veliko polje: GORNjI KRAJ: 82D,81-83,101A, JEVTIĆA KRAJ: 85, JOZIĆA KRAJ: 84, KOLUBARA: 81, NEMA NAZIVA ULICE: 0,84,106-108,112,116-118,122-124,128,132-134,146,150,180,204,81,101,105-109,113,117-119,125-125,129-133,139-141,147,181-185A,203-205, SREDNjI KRAJ 1. DEO: 122-134A,142A,146A-150D,182A,192,202-204,1,53-53K,117B-121,125-127G,131B,135-137A,145-149,179,203-205A,431C,
Obrenovac
09:00 - 17:00 Naselje Grabovac: ĆANIĆA KRAJ: 442,522,
Sopot 08:30 - 15:00 Naselje NEMENIKUĆE: AVALSKA: ,2,8-14,232,250,1,5,9A,13-21,25-29,33-35,237,275B, JANKA KATIĆA: ,4-4A,8-10,16-18,24,28-32,274,310A,314,326,1A-11,19-21,27-29A,311A,317A-319,333,369A, JOVANA ŽUJOVIĆA: ,2-4,8-10,20-24,28-30,34,40,192,260,284,290,304,340A,3B,9-15A,293-295,585, KAPETANA DRAGIĆA: ,2-4,8-16,28,194A,202,1-5B,11,15-15,19-21,31-31A,39,201-201,215, KARAĐORĐEVA: 2-16,22-22,26,64,1,5-13,277, KOSMAJSKA: 2,6,36-36A,76A,138A,150,1,5-15A,31,41,141,151B, KOSMAJSKOG ODREDA: 4-10,16-26,30-32,40-40A,44-52,56-68,72-74A,80-86,90,98,104B,142,192,220,264,440,524D-526A,532A-534A,610A,3,7-11,15,19,23-25,29-35,39-43A,47-65,69-71,75-79,83,89-99,105-105A,109-109A,115A,151A,221B-221D,257,261,267A,477,521-523J,531,535A-535D,539B,617B, MILOVANA GLIŠIĆA: ,2-2A,6-8A,324A,472-474C,1,9,473, MILOVANA VIDAKOVIĆA: 4-14A,22-24,28,32,40,70,214,446,454,5,447A, NjEGOŠEVA: 26-32,36-44,48-50,56-58,66,98,11,21-21A,29,93,335, SVETOZARA ĐUKIĆA: ,6-12,7-11, USTANIČKA: 2,6,32,452,451-453, Naselje ROGAČA: KOSMAJSKA: 84,83,153-155C,245A,
Surčin
09:00 - 13:00 Naselje PROGAR: NOVOSADSKA: 21, RAŠINA BARA: 20-36,35-47,
Lazarevac
08:00 - 15:00 Lukovačka 1-13, Sv.Trojice 17-38 (naselje Stolice).
09:00 - 13:00 Naselje Dudovica (zaseok Marinac).
Autor: Snežana Milovanov