Vesić: Izgradnja brze saobraćajnice 'Vožd Karaðorðe' počinje na proleće, vrednost investicijeoko milijardu evra

Izgradnja brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe" počeće na proleće sledeće godine, procenjenavrednost investicije je oko milijardu evra, a građevinska dozvola za pripremne radove bićeizdata do 15. decembra, izjavio je ministargrađevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

On je za “Večernje novosti” rekao da je od momenta kada je postao resorni ministar priprema tehničkedokumentacije za početak izgradnje ovesaobraćajnice bio jedan od njegovih prioriteta, Naveo je da u ovom trenutku Vlada nije izabralakompaniju koja će da gradi put “Vožd Karađorđe” idodao da je u toku proces izdavanja lokacijskihuslova koji će biti završen do 15. novembra. “Građevinsku dozvolu za pripremne radoveizdaćemo do 15. decembra, a odobrenje zaizgradnju prve faze ove deonice od Čibutkovice do Orašca, dužine 45,8 kilometara donećemo 1. martanaredne godine”, rekao je Vesić. Dodao je da će građevinska dozvola za izgradnjudruge faze, od Aranđelovca do Malog Požarevca, biti izdata 1. aprila naredne godine. “Projekat za građevinsku dozvolu se završava takoda smo spremni, kako je predsednik SrbijeAleksandar Vučić najavio tokom poseteAranđelovcu, da počnemo izgradnju na proleće”, rekao je Vesić. Naveo je da je najpre doneta odluka da se izgradnjabrze saobraćajnice "Vožd Karađorđe" podeli u dvefaze i da je dogovoreno da se prvo završiurbanističko-tehnička dokumentacija za prvu fazučija je dužina 82,71 kilometar, koja predstavlja vezuizmeđu dva auto-puta - "Miloš Veliki" i Beograd - Niš. Vesić je istakao da će “Vožd Karađorđe” proći krozteritorije 13 opština i gradova, navodeći da počinjeod Lajkovca, pa ide preko Lazarevca, Aranđelovca, Topole, Rače, Lapova, Velike Plane, Mladenovca iSopota. Zatim se, dodaje, nastavlja ka Smederevskoj Palancii zauzima i delove opštine Ljig, Batočina i na krajugrada Kragujevca. “Ova deonica počinje u Čibutkovici u opštiniLazarevac, gde se spaja sa auto-putem ‘MilošVeliki’, a zatim preko Orašca, Aranđelovca iMladenovca do Malog Požarevca gde se spaja saauto-putem Beograd – Niš”, objašnjava Vesić. Na ovoj trasi se, kaže, nalaze tri tunela od 2.322 metra, 80 mostova čija je dužina 9.130 metara, 25 nadvožnjaka dugih 2.218 metara, kao i 42 pločastapropusta. Potporne konstrukcije saobraćajnice su duge 5.386 metara, a imaće 13 denivelisanih raskrsnica, tri parkirališta i dva odmarališta, dodao je Vesić. Ministar naglašava da je celoj našoj zemlji, a posebno Šumadiji, neophodan ovaj put, jer ćeobezbediti da srce Srbije, Topola i Aranđelovac, budu na oko tridesetak minuta od Beograda. “Ova brza trasa će dovesti do toga da se u ovomkraju razvija turizam, da imamo više investicija, da se šire lokalni biznisi i da se ljudi doseljavaju u Šumadiju jer je moguće živeti u Topoli i Aranđelovcu, a raditi u Beogradu. Zato je odluka predsednikaVučića da se gradi ova brza saobraćajnica pre svega odgovorna i u nacionalnom interesu pa samsiguran da ćemo u Vladi uspeti da pronađemofinansijska sredstva da realizacija ovog projektapočne”, rekao je Vesić. Nacrtom prostornog plana područja posebnenamene infrastrukturnog koridora državnog puta Zabrzu saobraćajnicu "Vožd Karađorđe" predviđena je trasa ukupne dužine 163,75 kilometara, a projektovana je za brzine od 100 kilometara na čas. Put će imati dve fizički odvojene kolovozne trake, sapo dve saobraćajne trake, a planirana trasapredstavlja više saobraćajnih pravaca koji činejedinstven sistem krstastog oblika sa pravcimapružanja sever-jug i istok-zapad.