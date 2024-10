Za jednu grešku kazna od 6.000 dinara! Ko OVO pravilno ne koristi pravi ozbiljan saobraćajni prekršaj, evo šta zakon kaže

Za vreme magle, na vozilu moraju da budu uključena kratka svetla, odnosno svetla za maglu ili obe vrste svetala.

Neki vozači koriste svetla za maglu i kada magle nema. Da li je to po zakonu? I zašto uopšte koriste maglenke kada za tim nema potrebe? I da li je dozvoljeno ugraditi ksenone (xenon) ili LED sijalice u maglenke?

Svetla za maglu imaju jasnu namenu, kao što im ime i kaže, pa ih ne treba koristiti kada nema magle. Međutim, zakon ne zabranjuje da se koriste bez obzira na vremenske uslove.

Zakon o bezbednosti saobraćaja se ne ograničava njihovu upotrebu. Međutim, ovo važi samo za prednje maglenke, dok zadnja svetla za maglu ne smeju da se koriste kada nema magle.

Pravila su sledeća

Ukoliko vozite po magli bez upaljenih svetala možete da budete kažnjeni

6.000 – 20.000 dinara

plus 4 kaznena poena

plus zabrana vožnje u trajanju od najmanje 30 dana

Inače, zakon ne precizira da li mogu da budu kažnjeni vozači koji po magli ne koriste maglenke, a imaju ih. Gore navedena kazna se odnosi samo na vožnju „bez svetala za osvetljavanje puta“

Zadnja svetla za maglu ne smeju da se koriste kada nema magle.

Zakon propisuje zadnje svetlo za maglu upotrebljava se samo po magli ili u slučaju smanjene vidljivosti.

Nije obavezno korišćenje ni prednjih ni zadnjih svetala za maglu – iako deluje nelogično, po zakonu za vreme vožnje po magli vozač nije u obavezi da koristi svetla za maglu, ni prednja ni zadnja, iako ih automobil ima.

Dovoljno je da ima uključena „obična“ svetla, tj. napred kratka (oborena) i pozadi poziciona (što naravno ide u „paketu“).

Logično, apelujemo da za vreme magle obavezno koristite i prednja i zadnja svetla za maglu, bez obzira na to što vas zakon ne obavezuje.

Za vreme magle, na vozilu moraju da budu uključena kratka svetla, odnosno svetla za maglu ili obe vrste svetala.

Kazna za vožnju bez ikakvih svetala je: 10.000 do 20.000 dinara, plus 4 kaznena poena, plus zabrana vožnje u trajanju od najmanje 30 dana.

Zabranjeno je korišćenje dugih svetala po magli – sa dugim svetlima po magli vidite mnogo lošije nego sa kratkim svetlima, a zaslepljujete i druge vozače. Kazna je 5.000 dinara.

Obavezna sva četiri migavca kada je gusta magla. I zakonu piše – Vozač je dužan da na javnom putu uključi sve pokazivače pravca na vozilu „u uslovima izrazito smanjene vidljivosti (gusta magla, dim i sl.)“- propisana kazna za ovo delo je 10.000 do 20.000 dinara, plus 2 kaznena poena.

Obavezne zadnje pozicije za vreme magle – ukoliko imate auto sa dnevnim svetlima, to znači da vam zadnja poziciona svetla (najverovatnije) ne rade, što je po zakonu obavezno u uslovima smanjene vidljivosti, a u te uslova spada i magla.

Stoga po magli upalite kratka (oborena) svetla, da biste bili osvetljeni i sa zadnje strane. Ukoliko to ne učinite i policija vas zaustavi kazna je od 20.000 do 40.000 dinara, plus 6 kaznenih poena. Pored toga sleduje i zabrana upravljanja najmanje 3 meseca.

Većina automobila ima samo prednja dnevna svetla, kod nekih se standardno pale i zadnja poziciona svetla zajedno sa prednjim dnevnim svetlima, a kod nekih ova opcija može da se aktivira i deaktivira u zavisnosti od tržišta ili želje vlasnika.

Dakle, prednja svetla za maglu smeju uvek da se koriste, a zadnja isključivo kada je magla ili u uslovima smanjene vidljivosti.

Ukoliko vaš auto ima samo prednja dnevna svetla, a nema sistem koji prepoznaje smanjenu vidljivost, pa se preko dana po magli neće upaliti farovi i zadnje pozicije, upalite ih ručno.

Isto važi i kada padaju jača kiša ili sneg. Što vi bolje vidite i što vas lakše uoče drugi vozači, bićete bezbedniji.

Autor: Snežana Milovanov