Vesić: Vojvodina će biti premrežena prugama i brzim saobraćajnicama

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrutkture Goran Vesić izjavio je danas da se u Vojvodini radi na izgradnji više od 300 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, kao i da se, uz završenu izgradnju brze pruge, radi na obnovi železničkih veza u pokrajini, te da će Vojvodina kroz nekoliko godina biti premrežena prugama i brzim saobraćajnicama.

Vesić je za TV Prvu rekao da je jučerašnja zajednička sednica republičke i pokrajinske vlade bila veoma korisna, jer se razgovaralo o tome šta još može da se uradi u Vojvodini.

"U Vojvodini radimo na izgradnji na više od 300 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica - 105 kilometara brze saobraćajnice Beograd – Zrenjanin – Novi Sad, kao i više od 190 kilometara brze saobraćajnice od Bačkog brega do rumunske granice, Fruškogorski koridoror, dva mosta u Novom Sadu, gde najkasnije u februaru počinjemo da gradimo i treći. Završavamo projektovanje mosta kod Bačke Palanke, projektujemo most koji će spojiti Belu crkvu i Golubac. To je pet mostova na Dunavu u nekoliko godina, toliko se nikada u istoriji nije radilo", nabrojao je Vesić.

Podsetio je da će 24. novembra biti pušteno u saobraćaj 108 kilometara brze pruge od Novog Sada do Subotice. Istakao je da će na izričit zahtev predsednika Aleksandra Vučića početi rekonstrukcija banatske pruge, od Pančeva do Subotice, duga oko 200 kilometara, sa proširenjem od oko 30 kilometara prema Kikindi i rumunskoj granici.

"Kasnije nas čeka i obnova 53 kilometara pruge Sombor – Vrbas i 150 kilometara duge pruge Sombor – Bogojevo – Sajlovo – Novi Sad", naveo je Vesić.

Dodao je da je u toku projektovanje rekonstrukcije pruge prema Vršcu.

"Vojvodina će biti premrežena prugama i brzim saobraćajnicama. Vojvodina je lokomotiva razvoja Srbije, a pojedini njenu delovi, poput Banata, bili su zaista zapostavljeni", istakao je ministar Vesić.

Dodao je da se u pokrajini na sedam lokacija odvijaju radovi na izgradnji kanalizacije u okviru projekta "Čista Srbija", kao i da će se u Novom Sadu graditi postrojenje za preradu otpadnih voda.

"Razgovarali smo o tome šta još možemo da radimo zajednički u Vojvodini i zahvalan sam premijeru Milošu Vučeviću i pokrajinskoj premijerki Maji Gojković na organizaciji sednice dve vlade", dodao je ministar Vesić.