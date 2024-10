'UCENJUJE ME I BRANI MI DA JE VIDIM' Bolna ispovest majke kojoj je bivši suprug OTEO ćerku: Nakon što sam mu saopštila da želim razvod usledio je PAKAO! (VIDEO)

Dragana je živela zajedno sa mužem u Nemačkoj, oboje su imali vize, ali nakon što mu je saopštila da želi razvod, usledio je pakao. On se vratio u Srbiju i oteo joj dete, gde je i danas. Očajna majka je u emisiji "Jutro sa dušom" voditeljke Jovane Jeremić podelila svoju bolnu ispovest.

Dragana Pisarević, majka otete devojčice, objasnila je kako je došlo do kidnapovanja njene ćerke od strane sopstvenog oca.

- Živim u Nemačkoj gde radim dva posla i 2020. godine sam rodila ćerkicu. Ona se rodila u Srbiji, a dok je moj muž radio u Nemačkoj, ja sam bila jedini negujući roditelj. Njega dete nikada nije zanimalo, kada se rodila, video je nakon 5 meseci tek. Zatim sam ja dobila vizu, otišla kod njega, zaposlila se, a ćerka je krenula redovno u vrtić. Tu počinju problemi - rekla je majka otete devojčice i dodala:

- Ti problemi su prvo bili psihički, a onda i fizički. Sudu sam dostavila sve papire u kojima se jasno vidi koliko sam boravila u sigurnoj kući, kao i da je tuženi dobio zabranu prilaska od pola godine. On se u tom periodu razboleo, doživeo je moždani udar, te sada nije ni sposoban da radi. Nakon što sam mu saopštila da želim razvod, usledio je pakao. Rekao je da ide na odmor u Srbiju, gde sam mu ja dala saglasnost, da bi mi nakon dolaska u Srbiju saopštio da mu ne pada na pamet da se vrati ili da vrati ćerku -rekla je Pisarević.

Pisarević dodaje da je učinila sve da joj se ćerkica vrati, ali bezuspešno.

- Otišla sam u policiju, gde sam mogla da zatražim da podignu međunarodnu poternicu, što mi je delovalo kao predug proces, a i savetovano je da, pošto smo svi državljani Srbije, to se reši ovde. Dete je sve vreme kod njega, a ročišta se odlažu. Moj muž obstruira ceo proces. Čujem se sa ćerkicom jako retko. On me ucenjuje i brani mi da je vidim. Kaže da mogu da je vidim, ali samo pod uslovom da ostanem u Srbiji -rekla je Pisarević.

Strahinja Milovanović, advokat, objašnjava šta se sa pravne strane može poduzeti u ovakvim situacijama

- Dakle, imamo situaciju u kojoj je bivši suprug, uz saglasnost majke, dete odveo u Srbiju, međutim, nije ga vratio, već je odlučio da ga tu i zadrži. Protivpravno ga je zadržao. Majka je zatražila tužbu za razvod braka, kao i privremenu meru gde je zatražila da joj se dete poveri. Socijalna služba je zaključila da je u dobrobiti deteta da oba roditelja obavljaju funkciju staratelja što je apsolutno skandalozno, jer među bivšim supružnicima nema dogovora -rekao je Milovanović i dodao:

- Viši sud je zatim ukinuo tu privremenu meru. Koliko vidim, ovde se sve odvija po procesu, ali to nije uopšte dobro za dete. Ona ni ne zna gde dete trenutno boravi u Srbiji, čak i da dođe ovde, ne bi mogla da ga vidi. Treba se sačekati sledeće ročište i ukazati na sve propuste -rekao je Milovanović.

Autor: Iva Besarabić