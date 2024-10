Uskoro ponovo menjamo satnicu - pripremite se! Sledi velika promena koja utiče na svakog od nas - Da li će se ova praksa konačno ukinuti?

Za vikend ponovo menjamo satnicu i prelazimo na zimsko računanje vremena. Iako ćemo spavati sat vremena duže, ipak se ne raduju svi tome. Kako građani psiho-fizički reaguju na tu naizgled malu promenu i kako to utiče na njih, istraživala je novinarka Marija Opačić.

Dan koji traje 25 sati - za nekoga idealan, a za nekoga traumatičan. Već petu deceniju zaredom Srbija dva puta godišnje pomera kazaljke na satu. Građani tvrde da im to svaki put poremeti ritam.

- Navikneš na jedno, sada drugo, sad ne znam, buđenje i spavanje i odmor i sve. Ne utiče previše, ali ne vidim velike prednosti od promene vremena - rekli su neki od građana.

Studije pokazuju da zimsko računanje vremena loše utiče na bioritam i efikasnost pojedinih ljudi. Zaposleni su manje produktivni, a deca imaju slabiji učinak u školi. Pored toga, pomeranje sata lošije utiče i na mentalno zdravlje.

- Samom činjenicom da se nalaze u sred dana u kom ima manje svetla, osećaju manje raspoloženo, manje orni za neke društvene aktivnosti. Već tokom dana će osećati u toku ove dve nedelje adaptacije da su zaista umorni, što može da rezultira i nekim subjektivnim doživljajem stresa i premora, a to može da pređe i u anksioznost ili neku vrstu depresije - rekla je Snežana Repac, psiholog.

Samo trećina zemalja sveta i dalje pomera kazaljke na satu, bez obzira na to što zdravstveni stručnjaci upozoravaju da je to štetno. Jedna od najozbiljnijih posledica usled pomeranja vremena je srčani udar. Meteoropatama i hroničnim bolesnicima potrebne su bar dve nedelje da se vrate u stanje normale nakon pomeranja satnice. Ipak, u Evropi će pomeranje sata zasigurno da traje još neko vreme.

- 80-ih godina je bila procena da će to dovesti do smanjenja energije u jutarnjim časovima i uštede energije i '83-e EU je, kao i mi, uvela to promena sata. Normalno, vreme je da kažemo zimsko vreme, a tada je uvedeno letnje vreme na osnovu pomeranja da bi došlo do toga. Iako je najavljivano pre tri godine da će biti ukinuto, EU još nije ukinula - rekao je Stevan Blagojević, direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju.

Po zimskom računanju vremena i mrak nam pada ranije, ali ćemo imati jedan sat duže za spavanje. Ne zaboravite, u noći između subote i nedelje, pomerite kazaljke na satu sa tri, na dva sata ujutro.

Autor: Dubravka Bošković