U SUBOTU SU ZIMSKE, MITROVSKE ZADUŠNICE Ove običaje treba ispoštovati i izgovoriti sledeću molitvu

Crkva je ustanovila posebne dane kad se sećamo naših dragih pokojnika i obilazimo njihove grobove.

Zadušnice su uvek subotom, jer je to i inače, u toku čitave godine, dan kad se sećamo preminulih.

Posle liturgije u crkvi se služi parastos na kome se čitaju imena upokojenih pravoslavnih hrišćana, koja smo pripremili, i na kraju vinom preliva žito. Posle parastosa se ide do grobova pokojnika. Tamo se pale sveće i uređuju se grobovi.

Obezbeđen besplatan prevoz:

JKP „Pogrebne usluge“ Beograd apeluje na posetioce grobalja da prilikom posete grobnim mestima na Zadušnice budu oprezni i da se ne naslanjaju na spomenike, posebno na starijim grobljima u nadležnosti preduzeća. Tokom redovne kontrole stabilnosti spomenika, stručne ekipe preduzeća utvrdile su da postoji odrđen broj spomenika koji su nestručno podignuti, dotrajali i NESTABILNI, pa u slučaju naslanjanja i mehaničkog pritiska može da dođe do njihovog pada i povređivanja prisutnih lica. Posebno skrećemo pažnju roditeljima sa malom decom, da vode računa o njihovom kretanju i da se ne odvajaju prilikom posete groblju. Podsećamo da je na groblje zabranjen pristup deci mlađoj od 10 godina bez pratnje odraslog lica. Ukoliko uočite opasnost od pada spomenika, molimo Vas da o tome obavestite Upravu groblja (ili se obratite na adresu elektronske pošte: info@beogradskagroblja.rs).

Za posetioce grobalja koji se teže kreću i starije sugrađane, na najvećim gradskim grobljima: Lešću, Orlovači, i Novoj Bežaniji, obezbeđena su tri komforna minibus vozila sa klimatizacijom, koji će ih besplatno prevoziti. Organizovani prevoz će za Zadušnice u subotu 02. novembra 2024. godine saobraćati u određenim intervalima, u periodu od 07:00 do 15:00 časova, od ulazne kapije do najudaljenijih parcela. Na Novom, Centralom i groblju Zbeg, za Zadušnice (02.novembra 2024.godine), biće organizovan prevoz službenim automobilima preduzeća, u periodu od 07:00 do 15:00 časova.

UPOZORENjE NA NESTABILNE SPOMENIKE

Ovo je molitva za upokojene:

Pomeni, Gospode, oce i braću, majke i sestre naše

usnule u nadi na vaskrsenje u život večni,

i sve upokojene u pobožnosti i veri,

i oprosti im svako sagrešenje,

hotimično i nehotimično,

što sagrešiše rečju, ili delom, ili mišlju.

Useli ih u mesta svetla,

u mesta svežine, u mesta odmora,

odakle odbeže svaka muka, žalost i uzdisanje,

gde gledanje Lica Tvoga

veseli sve od veka svete Tvoje.

Daruj im Carstvo Tvoje

i učešće u neiskazanim i večnim Tvojim dobrima,

i naslađivanje u Tvom beskonačnom

i blaženom životu.

Jer si Ti život, i vaskrsenje

i pokoj usnulih slugu Tvojih,

Hriste, Bože naš,

i Tebi slavu uznosimo

sa bespočetnim Tvojim Ocem

i Presvetim, i Blagim,

i životvornim Tvojim Duhom,

sada i uvek i u vekove vekova.

Amin.

Ako želite, dogovorite se sa sveštenikom da odsluži mali pomen i okadi grob. Ako su naši pokojnici sahranjeni daleko i nije moguće otići na groblje, uvek može da se ode u crkvu, gde se odsluži pomen. Postoji još jedan vid milostinje koji je kod nas zaboravljen: duhovna milostinja. Duhovna milostinja je i poklanjanje duhovnih knjiga. Knjiga duhovnog sadržaja se može, na spomen i za pominjanje u molitvama, dati nekom ko ne može da je kupi, ili pokloniti bibliotekama.

Po narodnim običajima, na taj dan iznosi se hrana na groblja. Hrana se deli sa ljudima koji posećuju grob, uz pominjanje za spas duše pokojnika. U nekim krajevima se, ipak, ne izlazi na groblje, već se zadušnice obeležavaju postavljanjem trpeze u domaćinstvu, dok se opelo održava u crkvi. Tom prilikom domaćin na papiru donosi imena svojih pokojnih predaka, kako bi svako od njih bio spomenut u molitvi.

Hrana koja se iznosi na groblje razlikuje se u različitim delovima Srbije. Ponegde je to pita, pecivo, kafa, a ponegde pečenje i kuvana jaja. Kako se veruje u narodu, valja se da se svako ko je došao posluži makar jednim zalogajem. Veruje se i da sveća upaljena na zadušnice gori sve do sledećih kao i da će, ako se na zadušnice ne upali sveća, mrtvi godinu dana biti u mraku.

Ukoliko grobu priđe neko sa strane, red je da se ponudi hranom.

Za Zadušnice, u subotu 02. novembra 2024. godine, JKP „Pogrebne usluge“ Beograd, apeluju na građane da za odlazak na groblje, umesto svojih automobila, koriste gradski prevoz.

Toga dana na snazi će biti zabrana ulaska motornim vozilima na groblja i to prema sledećem rasporedu:

Na Novom bežanijskom groblju zabrana ulaska motornim vozilima važi od 07:00 do 16:00 časova.

Na groblju Orlovača, Lešće i Zbeg zabrana ulaska motornim vozilima važi od 07:00 do 15:00 časova.

Na Novom groblju i Centralnom groblju zabrana ulaska motornim vozilima važi tokom čitavog dana, kao i narednog dana 03.11.2024. godine.

Staro bežanijsko, Zemunsko, Banjičko i Topčidersko groblje su zatvorenog tipa, odnosno ulazak motornim vozilima na ova groblja nije moguć.

Tog dana u crkvi se služi zaupokojena liturgija na kojoj se čitaju imena upokojenih pravoslavnih hrišćana.

U crkvu na liturgiju potrebno je poneti malo kuvanog žita, malo crnog vina, malu sveću za žito, svećica za svakog upokojenog ili jedna veća za sve, spisak imena vaših upokojenih rođaka i prijatelja.

Žito nas simbolično podseća na Hristove reči da zrno tek kad umre rod donosi, i to ne u zemnom mraku, nego u svetlosti sunca. Žito je simbol smrtnog tela i besmrtne duše u svetlosti Carstva nebeskog. Crno vino, kojim sveštenik preliva žito, označava Božje milosrđe kojim se zaceljuju rane greha. Sveća je simbol svetlosti Hristove. On je rekao: „Ja sam svetlost svetu.“ Ta svetlost treba da nas podseti na svetlost kojom Hristos obasjava duše preminulih. Sveća je malena žrtva Bogu, koji se za nas žrtvovao.

Autor: Dalibor Stankov