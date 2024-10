REVOLUCIJA JE STIGLA! PR-DC PREDSTAVIO NOVI DRON KOJI NOSI NAORUŽANOG ROBOTA: Željko Mitrović objasnio kako radi, pa poručio: Uspeli smo! (VIDEO)

Pinkov razvojno istraživački centar predstavio je dron koji nudi veliki broj mogućnosti, među kojima su lansiranje raketa, ali i prenos municije, opreme i robota. Zahvaljujući ovom dronu, koji će u velikoj meri značiti vojnoj industriji, svaka akcija biće maksimalno precizna i uspešna.

Novi dron kompanije PR-DC, koji će biti od ključnog značaja u strategiji vojne industrije, omogućava apsolutno precizne akcije i prenos tereta.

- Mislim da smo videli mnogo danas, videli smo da naši svi dronovi, a danas smo videli dva, mogu da nose različite terete, i to je veoma značajno u taktičkom i strateškom smislu kada je vojna primena u pitanju. Ono što je još važno, videli smo kako spušta robota, koji tu može da vreba, da ostane neko vreme i da tek u svoju misiju uđe nešto kasnije, može naravno i odmah, a on nosi dve zolje i vrlo ih precizno lansira - rekao je vlasnik i idejni tvorac Pinkovog istraživačko-razvojnog centra i vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović i dodao:

Takođe, videli smo i naš raketni dron, koji takođe nosi dve zolje i može da ih lansira i u horizontalnom i u vertikalnom položaju. Videli ste da pogađa u milimetar. Veoma smo srećni i zadovoljni. Pre svega, moja ambicija s početka ovog projekta su bile da spojimo dipartment koji se bavi bespilotnim letelicama i naš raketni dipartment u jedno i, evo, to smo uspeli, sad imamo dronove koji besprekorno lansiraju rakete.

Glavni inženjer PR-DC-ja Miloš Petrašinović rekao je da IKA 20 nosi robota koji je naoružan.

- To je već jako složena operacija, sa druge strane IKA raketa, pokazali smo još pre dve godine da uticaj lansiranja same rakete sa drona je jako mali. Sada možemo da vidimo da smo prešli na to da se igramo preciznošću, da dokažemo da ovakva bespilotna letelica može da precizno pogodi tenk i da ga onesposobi, a odnos cena je ogroman. Suština svega je rad na preciznosti, ipak su to nevođene rakete, na ovaj način postižemo ogromne rezultate što se tiče preciznosti - istakao je Petrašinović.

PR-DC oblikuje budućnost modernih tehnologija svojim izumima koji imaju savršenu funkciju i kvalitet, što potvrđuju i najnoviji proizvodi Pinkovog razvojno istraživačkog centra.

Autor: Marija Radić