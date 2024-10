Oglasili se stručnjaci nakon stravičnog zlostavljanja učenice u Pančevu: Nasilje eskalira, to što se desilo je bolesno i nedopustivo!

Učenica (8) seksualno zlostavljala drugu devojčicu (10) u školskom toaletu.

Moja ćerka je doživela seksualno zlostavljanje u toaletu škole od strane učenice (8). Devojčica je upala za njom, bacila joj naočare u WC šolju, skinula joj pantalone, gaćice i dalje bolje da ne pričam!

Navodi se u uznemirujućoj poruci koju je majka seksualno zlostavljane učenice (10) iz OŠ "Vasa Živković" u Pančevu prosledila roditeljima na Vajber grupu kako bi ih upozorila na jeziv događaj, ali i kako bi im skrenula pažnju da devojčice nikada ne idu same u toalet, da se suprotstave i viču!

Jeziv apel

- Ja se vama obraćam da pričate sa svojom decom (devojčicama) da nikada ne idu same u toalet, da se suprotstave i da viču. Moje dete su spasile dve devojčice iz starijih razreda. Pišem ovo u nadi da niko više ne prođe kroz ovo kroz šta moje dete i mi prolazimo - navodi se u poruci majke.

Jedan od zabrinutih roditelja poruku je prosledio portalu Telegraf.rs, a kako se saznaje, roditelji napastvovane devojčice su odmah po saznanju pozvani u školu, a potom i kod direktorke. Mediji prenose da je pozvan bio i roditelj druge devojčice, kao i da je slučaj okarakterisan kao seksualno nasilje drugog nivoa.Škola je, prema pisanju medija, počela da postupa po protokolu koji je predviđen za slučajeve seksualnog zlostavljanja.

Stravičan slučaj zlostavljanja koji potresa Pančevo dogodio se 24. oktobra. Kako Kurir saznaje, tog dana u školi je bila i Hitna pomoć.

Nad školom veo tajne

- Devojčica je pretrpela nasilje, ali niko živ ne priča o tome u školi, drže u tajnosti - naveo je naš izvor.

Pokušali smo da stupimo u kontakt i sa školom i s direktorkom Branislavom Milković, ali do zaključenja broja na pozive niko nije odgovarao. Milkovićeva, kako prenose beogradski mediji, nije želela da komentariše slučaj, ali je potvrdila da postupaju po protokolu i istakla da se nasilje neće tolerisati.

Pitanja smo prosledili Ministarstvu prosvete i policiji, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovor.

Psiholog Jelena Manojlović navela je da je to što se desilo u pančevačkoj osmoletki nenormalno!

- Sve ide iz kuće! Roditelji moraju da obrate pažnju na ponašanje dece, da vode računa šta gledaju na internetu, televiziji i društvenim mrežama. Situacija je eskalirala! - kaže Manojlovićeva.

Panika u OŠ na Vračaru Učenik OŠ "NH Siniša Nikolajević" na Vračaru pretio je da će u četvrtak da donese pištolj u školu, o čemu je obaveštena i policija, koja će tog dana biti u školi u obe smene. - Odmah nakon prispele glasine da će jedan učenik osmog razreda u četvrtak doneti pištolj u školu, obaveštena je policija. Policijski službenici su juče bili u školi, obavili razgovor i dali smernice o daljem postupanju - navodi se u saopštenju pomenute škole koje su preneli mediji. Kako se navodi, policija je uzela izjave od roditelja koji je prijavio ovu situaciju. - Što se tiče četvrtka, policija će biti u školi ceo dan, u obe smene. Po uputstvu policije, biće preduzete još neke mere koje zbog delikatnosti situacije nećemo najaviti - navodi se. Dečak je, inače, kako prenose mediji, pretio da će da donese pištolj u školu jer je dobio jedinicu. Međutim, to nije jedini problem koji je škola juče imala. Prema nezvaničnim informacijama, grupa devojčica, takođe učenica osmog razreda, na društvenim mrežama napravila je grupu u koju je ubacila dečake iz druge škole. U toj grupi pozvale su ih da dođu da tuku dečake iz njihovog razreda. S njima su takođe obavljeni razgovori.

Smatra da bi trebalo da se uvedu ozbiljne kazne za takvu decu, pa čak i zatvorske.

- Onaj ko je zlostavljač u osnovnoj školi biće zlostavljač čitav život! Posebno ako se ne reaguje na vreme. Čak sam i protivnik novčanih kazni, treba uvesti zatvorske kazne. Ako generišemo društvo koje će biti bolesno i zlostavljački nastrojeno, šta će onda biti sa svetom?! Situacija je alarmantna! Zlostavljača je uvek bilo, ali u ovoj meri i u ovakvim situacijama, to je nedopustivo - zaključila je ona.

Psiholog Snežana Repac navodi da neprimereno ponašanje dece eskalira u školama.

- Svaki dan vidimo neke pretnje. Eto, opet je neki učenik pretio da će poneti pištolj... To bih sve povezala sa slobodom koja je data deci da mogu da gledaju razne sadržaje po internetu. Samo posedovanje mobilnog telefona je nepotrebno, i to ukazuje da deca nisu zrela i da im ne treba davati te uređaje. Postavlja se pitanje da li je u ličnoj istoriji devojčice koja je počinila nasilje bilo kontakata na takav način i da li je to samo vrituelno... Što se tiče devojčice koja je pretrpela nasilje, ako je to bilo tako kako je njena majka navela, to je trauma i postraumatski oporavak je poprilično dug. Neophodno je da najbliži pruže podršku - navela je Repac.

Autor: Aleksandra Aras