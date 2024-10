ZA KRAJ OKTOBRA I DO 20 STEPENI: Šta nam donosi prva polovina novembra

Snažan uticaj anticklona nastaviće se i tokom prve polovine novembra tako da će ostati uglavnom suvo i neće biti značajnijih padavina.

Centar anticiklona nalaziće se uglavnom iznad centralnih predela Evrope, pri čemu će prema našem području pristizati nešto hladnija vazdušna masa sa severa. Upravo će ovaj anticklon sprečavati prodor oblačnih i padavinskih sistema sa Atlantika, pa će se cikloni sa padavinama premeštati dosta južnije ili severnije, odnosno po rubnim delovima kontinenta.

Poslednji dani oktobra i prvi dan novembra doneći Srbiji sunčano i skoro pa prolećno vreme.

Maksimalna temperatura biće od 17 do 23 stepena.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za kraj oktobra od 14 do 18 stepeni, one će narednih dana biti više za nekoliko stepeni.

Jutra će biti prohladna i maglovita, a magla će se u pojedinim predelima zadržati i duže tokom dana i u tim predelima biće hladnije.

Prvi dan vikenda doneće prodor hladnije vazdušne mase, uz veoma jak severozapadni vetar.

Ipak, vreme će ostati suvo i bez padavina. Već u subotu će temperatura biti u padu.

Od nedelje, pa sve negde do sredine novembra maksimalna temperatura biće od 10 do 15 stepeni, što su ujedno i prosečne temperature za prvu polovinu novembra.

Jutra će biti vrlo hladna, uz pojavu i mraza, a očekuje se i magla. Ponegde će se magla zadržati i duže tokom dana, pre svega u dolinama, kotlinama i nizijama.

U tim predelima očekuje se i temperaturna inverzija, zbog čega biti toplije u višim slojevima i na planinama.

U sloju temperaturne inverzije sa maglom očekuje se i povećano zagađenje vazduha.

Dakle, iako nam početak novembra donosi zahlađenje, ono neće biti značajno, već takvog oblika da vreme više nalikuje kalendarskom.

Nakon veoma sušnog i natprosečnog toplog oktobra, suvo i stabilno vreme nastaviće se i tokom prve polovine novembra.



Autor: Jovana Nerić