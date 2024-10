Monahinja o čudu Svetog Vasilija Ostroškog: Čovek je rekao Sveti Vasilije nisam neki vernik, ali pomozi mi... (VIDEO)

Svako ko je bio kod Svetog Vasilija zna o kojoj vrsti duhovnosti govorimo, a jedna monahinja je ispričala o još jednom čudu na Ostrogu

Čuda na Ostrogu koja čini Sveti Vasilije, nadaleko su poznata, zbog čega mnogi, kada se nađu u bezizlaznoj situaciji odu po pomoć kod ovog svetitelja.

Jednu takvu priču čuli smo od monahinje:

"Verujte mi, čuda se dešavaju. Otac Joil nam je pričao za jednog čoveka, generala kojeg niko nije mogao da operiše.. On nije bio ni pobožan.. Samo mu je neko rekao: "Nema ti spasa, idi kod Svetog Vasilija..."

I on se tamo pomolio Bogu i otac je pročitao samo najobičniju molitvu, nije ni znao da je tu taj čovek sa teškom bolešću. Niko nije smeo u Londonu i Njujorku da ga operiše, da mu dira srce.. On je došao na Ostrog i rako: "Sveti Vasilije nisam neki vernik, pomozi mi..."

Vratio se kući mese, dva, tri dana i sve mu je bilo bolje i bolje...On ode na pregled a lekari mu kažu, "Ko je smeo da te operiše?" Kaže on: "Ljudi, niko me nije operisao, ja sam samo bio na molitvi kod Svetog Vasilija."

To je to svetom ocu Joilu to ispričao, to je zapisano, upisano u knjige. Zanči to je činjenica da kada duša ozdravljuje - ozdravljuje i telo..."

Autor: Dubravka Bošković