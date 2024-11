TALAS ZAHLAĐENJA VEĆ ZA VIKEND U SRBIJI, ALI PRE SNEGA STIŽE OVO! Temperaturni pad već od ponedeljka, a evo kakvo nas vreme čeka naredne sedmice

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) večerašnjim saopštenjem je najavio hladnog fronta koji čeka državu u narednim danima.

- U subotu posle podne i uveče premeštanje slabo izraženog hladnog fronta. Ujutro i delom pre podne (02.11.) magla i niska oblačnost, naročito u nižim predelima i po kotlinama, a tokom dana pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom od 16 do 22 °C. Posle podne u severnim, a do kraja dana, tokom noći, kao i u nedelju pre podne i u ostalim krajevima prolazno umereno naoblačenje, koje će tek ponegde usloviti slabu kratkotrajnu kišu, a severozapadni vetar će pojačati, naročito u Vojvodini i na istoku zemlje - navodi se u najavi.

Mraz od ponedeljka

Kako se dodaje, od ponedeljka nas čeka jutarnji mraz.

- Sledeće sedmice jutra hladna, mestimično uz maglu i mraz i sa minimalnim temperaturama od -4 do 4 °S. U toku dana pretežno sunčano, a dnevne temperature biće u intervalu od 11 do 16 °C - dodaje se.

Izgleda ćemo imati sreće!

Meteorolog Slobodan Sovilj otkrio je detaljnu vremensku prognozu za zimu koja je pred nama i odgovorio na najvažnija pitanja vezana za vremenske prilike koje nas očekuju.

- Pratimo oslabljen frontalni sistem koji nam se približava iz severne preko srednje Evrope, a on će tokom sutrašnjeg dana i večeri usloviti pad temperature za pet do sedam stepeni. Još danas možemo uživati u pretežno sunčanom vremenu i maksimalnim temperaturama od 16 do 22 stepena - naveo je Sovilj.

Autor: Dubravka Bošković