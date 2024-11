Kikinda je jutros HLADNIJA OD SJENICE! Temperatura pada i do NULE, a OVA POJAVA se mnogima neće svideti

Nakon temperatura koje su ovih dana išle i preko 20 stepeni, dugo najavljivano zahlađenje stiglo je u Srbiju, ali bez značajnijih padavina. Tokom celog prepodneva iznad većeg dela Srbije biće umereno do potpuno oblačno, tek ponegde uz slabu kratkotrajnu kišu, a na zapadu i jugu Srbije lokalno i sa jutarnjom maglom, navodi se u prognozi RHMZ.

Pretežno vedro danas će biti samo u Banatu i delu centralne Srbije. Posle podne očekuje se delimično razvedravanje na teritoriji cele zemlje, kažu iz RHMZ.

- U Timočkoj Krajini, na zapadu i jugoistoku će se tokom većeg dela dana zadržati oblačno - dodali su. I narednih sedam dana čekaju nas hladna jutra. Duvaće slab i umeren, severni i severoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 0 do 10 stepeni, najviša od 12 do 16.

U Beogradu će sutra ujutro biti delimično oblačno. Tokom dana očekuje se pretežno sunčano vreme, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost. Duvaće slab do umeren, severni i severoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 3 do 7 stepeni, najviša oko 13.

Tokom idućih sedam dana u Srbiji će jutra biti hladna, mestimično uz mraz, ponegde i maglu. Tokom dana očekuje se pretežno sunčano vreme. U većini mesta maksimalna temperatura biće od 12 do 17 stepeni Celzijusovih.

Juče je u našu zemlju stigao i oslabljeni hladni front, koji je u sklopu ciklona čiji je centar u Rusiji, kazao je meteorolog Slobodan Sovilj, načelnik Nacionalnog centra za hidrometeorološki sistem, rane najave i upozorenja u RHMZ.

- Dosta je udaljen od našeg područja i neće usloviti značajnije padavine u našim krajevima, ali će usloviti umeren jači severozapadni vetar i lokalnu retku pojavu slabe kratkotrajne kiše. Međutim, sa prolaskom tog fronta imaćemo hladniju vazdušnu masu koja će se stacionirati u našim krajevima. Maksimalne temperature u većini mesta će biti između 10 i 16 stepeni od 3. novembra i u nastavku prve dekade meseca – kaže Slobodan Sovilj.

Zadržaće se stabilan karakter vremena bez padavina i opet ćemo u jutarnjim satima imati pojavu magle, ali sada i mraza na dva metra visine. Sovilj objašnjava da će na dva metra mraz biti slabog, a pri samom tlu umerenog intenziteta. To znači minimalne temperature u većini mesta između -3 do +2 stepena Celzijusa, dok će dnevne maksimalne temperature biti između 10 i 16 stepeni Celzijusa. Uprkos magli i niskim oblacima u jutarnjim satima, tokom dana biće i sunčanih intervala u većem delu Srbije.

Suvo do polovine novembra, sledi kišni period

- Druga dekada novembra će početi na sličan način. Sve dok imamo dominaciju polja visokog vazdušnog pritiska širom evropskog kontinenta veći deo Evrope imaće suvo vreme. Svi frontalni sistemi sa Atlantika premeštaće se preko Britanskih ostrva na sever ka Skandinaviji, a zatim u Rusiju s jedne strane, dok ćemo s druge strane imati povremene padavine u regionu Sredozemlja zbog oslabljenje ciklonske cirkulacije u tom području. U svim ostalim delovima Evrope dominantno je polje visokog vazdušnog pritiska. Cirkulacija će se najverovatnije poremetiti tek sredinom meseca – kaže Slobodan Sovilj.

Kada dođe do promene cirkulacije u atmosferi veća je verovatnoća za prodore vlažnog vazduha sa severozapad, odnosno učestalija naoblačenja koja bi mogla da uslovljavaju padavine u vidu kiše i na području Srbije.

Prema dugoročnoj prognozi vremena u RHMZ očekuju da novembarska količina padavina bude prosečna, u nižim predelima od 40 do 70 mm, na planinama do 90 mm.

Glavni deo padavina se očekuje tek u drugom delu meseca kada se naruši prostrano anticiklonalno polje ili polje visokog vazdušnog pritiska koje za sada određuje osnovni karakter suvog vremena u našim krajevima.

Biometeorološka prognoza

Očekivana biometeorološka situacija može nepovoljno delovati na cerebrovaskularne bolesnike i nervno labilne osobe. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u kostima i zglobovima, pospanosti i razdražljivosti. U saobraćaju se savetuje naročita opreznost.

Autor: Snežana Milovanov