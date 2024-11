ZBOG OVE PROMENE NA ZEMLJI, SADA JE VREME DRUGAČIJE: Temperatura pada do -5, evo kada će prvi sneg u nižim predelima

Do sredine meseca jutra će biti hladna, od 0 do 5 stepeni, a najviša dnevna temperatura će biti od 10 do 15 stepeni.

U Srbiji je pretežno sunčano sa maksimalnom dnevnom temperaturom do oko 16-17 stepeni, jutra su hladna sa najnižom temperaturom vazduha od -2 stepeni, a prema rečima Ivana Ristića "na vreme u prvoj polovini novembra uticaće prostrani evropski anticiklon koji će usloviti prohladno, stabilno i suvo vreme".

Zbog promene atmosferske cirkulacije sve je drugačije



Ristić objašnjava da je još na kraju avgusta i početkom septembra došlo do promene vremena, odnosno atmosferske cirkulacije na Zemlji. Sa meteo mapa nestao je islandski ciklon koji je u sprezi sa afričkim anticiklonom vladao skoro 14 meseci i doneo rekordne temperature Balkanu, koji je bio među najtoplijim regionima na svetu.

- U nekoliko navrata od tada je usled prodora hladnog arktičkog vazduha region Balkana bio među najhladnijim sa najvećim negativnim odstupanjima temperature od normalnih vrednosti. Ove jeseni i zime je dominantan umereno-kontinentalni karakter vremena, sprega azorskog i sibirskog anticiklona. Između njih se otvara prostor za povremene prodore hladnog arktičkog vazduha direktno sa Severnog pola koji će donositi pad temperature i padavine, a kako vreme bude odmicalo kišu će zameniti sneg – kaže meteorolog amater Ivan Ristić.

Prodor hladnog vazduha kroz "bečka vrata"

Dodaje da su klimatski model prof. dr Aleksandra Valjarevića i njegova teorija o klimatskim promenama, gde se govori o velikom uticaju Pacifika i Indijskog okeana na cirkulaciju atmosfere i oscilacije kroz konvektivne faze opisane u MJO indeksu, bili osnova za mesečnu vremensku prognoza za novembar.

Prema ovom modelu, već na samom početku novembra će doći do prodora hladnijeg vazduha iz srednje Evrope kroz takozvana „bečka vrata“.

- Narednih dana očekuje nas pretežno sunčano vreme. Maksimalna temperatura će se kretati od 10 do 15 stepeni Celzijusa. U jutarnjim časovima biće hladno sa minimalnom temperaturom od 0 do 5 stepeni. U danima i predelima sa malo vetra očekuje se i slab mraz do -5 stepeni i pojava ponegde sumaglice i magle. U područjima gde se magla bude duže zadržala biće osetno hladnije – kaže Ristić.

Od sredine novembra stiže nova promena vremena - da li donosi sneg?

Sredinom meseca očekuje da sa Pacifika dolazi poremećaj nošen zapadnim impulsom koji će promeniti sinoptičku situaciju iznad Evrope.

Od polovine novembra jak evropski anticiklon počeće da slabi i počeće da rastu polako šanse za pojavu padavina u našoj zemlji. Početkom treće dekade hladan arktički vazduh će ponovo krenuti prema srednjoj Evropi i Balkanu donoseći pad temperature i pojavu snega ponegde i u nižim predelima.

- Najverovatnije da će prve pahulje u našoj zemlji pasti u nižim predelima oko 25. novembra. Najviša temperatura u trećoj dekadi novembra biće od 5 do 10 stepeni, a jutarnja od 0 do 5 stepeni. Kako je srednji klimatološki datum za pojavu snega u Beogradu 23. novembar i imajući u vidu da se ove jeseni uglavnom krećemo u okviru normalnih očekivanih vremenskih prilika, velika je šansa da se i to ostvari – zaključuje Ristić.

Autor: Aleksandra Aras