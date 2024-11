Spavaju u holu bolnice, odbijaju da jedu: Doktori iz Novog Sada o porodicama čiji se najmiliji bore za život

Dežurne ekipe Kliničkog centra "Vojvodina" nastavljaju da se bore za živote troje teško povređenih nakon pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, rekla je doktorka Vesne Turkulov, v.d direktora ove zdravstvene ustanove. Povređeni se nalaze u teškom stanju, a lekari neprestano bdiju nad njima i čine sve što je u njihovoj moći da im spasu živote.

"Pacijenti su i dalje nestabilni i životno ugroženi. Ono što mogu reći je da tokom prethodne noći nije bilo hirurških intervencija, ali je svo troje i dalje u veoma teškom stanju i nisu svesni", rekla je doktorka Turkulov.

Ona je dodala i da se porodicama povređenih pruža podrška u svakom mogućem smislu. Turkulov je rekla da su porodice, pošto nisu iz Novog Sada, iznajmile stanove, ali borave uglavnom u holu Kliničkog centra Vojvodine jer žele da su tu i to je najmanje što može da se učini za njih.

"Zbog dužeg boravka ovde, pružamo im psihološku podršku i razgovaramo s njima, ali situacija je zaista teška. Nadzor se vrši 24 sata dnevno. U ovoj situaciji su pojačane sve dežurne ekipe. Svi bdimo nad njima i borimo se za njihove živote. Iz Kamenice i Beograda stiže ponuda za pomoć. U svakodnevnom smo kontaktu sa ministrom zdravlja i dobijamo svaku vrstu podrške koja je potrebna. Imamo sve što je u ovom trenutku neophodno, i nastavićemo da se borimo", dodala je doktorka.

Dr Turkulov je rekla da je porodice povređenih obišao i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić koji je organizovao i druge oblike podrške porodicama nastradalih.

"To je najmanje što grad može učiniti. Svi smo ovde da pomognemo. Mi, zdravstveni radnici, borimo se ovde, dok se oni bore na svojim frontovima", navela je doktorka i naglasila da broj preminulih, ali i povređenih nije veći u odnosu na ono što je zvanično saopšteno.

"Trenutno imamo troje teško povređenih, dok je 14 osoba preminulo na licu mesta. Nema lakše povređenih", zaključila je doktorka Turkulov.

Takve povrede nismo videli od rata, juče je ispričao dr Dragan Nikolić. Napominje da lekari uvek očekuju najgore, ali da se iskreno nada da će uz ovako dobar tim ovi spaseni ljudi biti dobro.

- Tek smo ujutru shvatili šta se desilo. Najteže je kada dobijemo nalaz da se nešto ne dešava kako treba. Svi mi imamo ogromnu želju da to bude dobro. Najvažnije je da uložimo ono znanje koje smo čuvali za ovakve stvari. Za nas je ovo veliki izazov da ove ljude spasemo. Prognostički, ti ljudi možda ne bi preživeli, ali uz ovakav jedan trud nadam se dobrom ishodu bez obzira na prognoze - kaže dr Nikolić.

Ističe da je pored lekarske veštine u ovim momentima jako bitna i ljudskost, što lekari i pokazuju, ističe dr Nikolić.

- Roditelji jedne od pacijentkinja ne izlaze iz Urgentnog centra. Sestra me je pozvala da mi kaže da se otac jedne od pacijentkinja ne odvaja od nje 24 sata, ja sam je pitao da li mu je spremljeno nešto, rekla mi je da jeste i da odbija da jede. Mi smo svi sišli dole da s njim razgovaramo, da mu ponudimo to, da učestvujemo u njegovoj patnji. To nam treba! Treba nam empatija. Treba nam želja za ljudskošću. S jedne strane je profesionalizam, s druge strane je ljudskost. Ono mora biti spojeno u stvari. I svi moramo osećati empatiju, svi moramo učestvovati u tome. Ako bude tako, onda će i tim ljudima biti lakše i svima nama biti lakše - izjavio je dr Nikolić za medije.

Autor: Dalibor Stankov